فرماندار آمل:
آتشسوزی در واحد صنعتی کاله گسترده است/تمام ظرفیت موجود شهرستان برای مهار این آتشسوزی پای کار است
فرماندار آمل گفت: با توجه به گستردگی آتشسوزی شرکت کاله در آمل و اهمیت و جایگاه این واحد صنعتی در اشتغال و اقتصاد صنایع غذایی استان، به دستور استاندار مازندران از همه ظرفیتهای استانی برای مهار آتش بهره گرفته میشود و پیگیریهای سطح ملی نیز توسط مهدی یونسی رستمی در تماس با رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و وزیر کشور برای بهره بردن از ظرفیتهای ملی در صورت ضرورت انجام شده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی سوادکوهی امروز –دوشنبه- در گفتوگویی درباره آخرین وضعیت آتشسوزی شرکت کاله آمل که از عصر امروز آغاز شد، اظهار کرد: آتشسوزی در این واحد صنعتی گسترده است و پیگیریها برای بهرهگیری از ظرفیتهای امدادی در مهار آتش نیز با دستور استاندار مازندران در سطح استانی و ملی صورت گرفت.
وی افزود: از نخستین دقایق حادثه خودروها و نیروهای آتشنشانی شهر آمل و شهرداریهای این شهرستان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار آتش آغاز شده است. تمام ظرفیت موجود شهرستان برای مهار این آتشسوزی پای کار است و از ظرفیت شهرستانهای اطراف نیز بهره گرفته شده است.
فرماندار آمل خاطرنشان کرد: علاوه بر آتشنشانان، نیروهای امدادی هلال احمر، اورژانس و بسیج مردمی نیز پای کار آمدهاند و عملیات مهار آتش با تمام توان در حال انجام است.
سوادکوهی اظهار کرد: استاندار مازندران به طور ویژه پیگیر مهار آتشسوزی است و موضوع توسط دکتر یونسی رستمی به اطلاع رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، وزیر کشور، معاون اول رئیسجمهور و دکتر پزشکیان رسیده است تا در صورت لزوم از ظرفیت فرااستانی هم برای مهار آتشسوزی استفاده شود.
وی افزود: با دستور فرمانده سپاه کربلای استان هم از تمام ظرفیت امدادی سپاه استان برای مهار آتشسوزی بهره گرفته میشود.
فرماندار آمل گفت: متاسفانه در ساعات مناسبی از روز قرار نداریم و تاریکی هوا میتواند روی عملیات مهار آتش اثرگذار باشد. رایزنیهایی برای استفاده از بالگرد در مهار آتشسوزی نیز انجام شد که به دلیل تاریکی هوا فعلا این امکان وجود ندارد.
سوادکوهی درباره دلایل و میزان حسارات احتمالی این حادثه اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه تا کنون تلفات و خسارات جانی نداشت. در مورد دلایل حادثه نیز اقدامات اولیه ریشهیابی انجام شده و به زودی نظر کارشناسی بر اساس مشاهدات و بررسیهای فنی اعلام میشود.