معاون استاندار البرز خبر داد:

مدارس در تمامی مقاطع غیرحضوری شد/ پیش‌دبستان و مهدکودک‌ها تعطیل هستند/ امتحانات نهایی برقرار است

معاون استانداری البرز با عنوان اینکه مدارس در تمامی مقاطع غیرحضوری شد، گفت که پیش‌دبستان و مهدکودک‌ها تعطیل هستند و مادران باردار و بیماری‌های خاص می‌توانند به دورکاری بروند.

به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز، عصر امروز در نشستی که با حضور اعضای رسمی کمیته برگزار شد، ضمن بررسی نظرات کارشناسی پیرامون آلودگی هوا و پیش بینی شرایط برای روز آتی، از اتخاذ تصمیمات جدید در پی افزایش آلودگی هوا در این استان خبر داد.

وی افزود: بر اساس این تصمیمات، کلیه مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها تعطیل بوده و تمامی مقاطع تحصیلی تحت پوشش آموزش و پرورش (به‌جز امتحانات نهایی) به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود. این مصوبات شامل تمامی مناطق استان به‌جز شهرستان طالقان و بخش آسارا است.

وی ادامه داد: در راستای کاهش تردد، مادران شاغل مشمول دورکاری می‌شوند. همچنین مادران باردار و گروهی که دارای بیماری‌های خاص هستند شامل دورکاری می‌شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: بنا بر مصوبات اتخاذ شده در شهر کرج، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد، این طرح از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در دستورکار قرار دارد.

به گفته صفری به منظور کاهش منابع آلاینده، کلیه فعالیت‌های عمرانی آلاینده و همچنین فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله معادن شن و ماسه و واحدهای آسفالت، تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند شد.

