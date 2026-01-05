به گزارش ایلنا، محسن طالعی روز دوشنبه در نشست بررسی معضلات قنات در بافت تاریخی اردکان افزود: یافتن راه‌حلی فوری برای معضل نفوذ فاضلاب به قنات‌های تاریخی شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به خطرهای کم‌توجهی به این پدیده افزود: این مشکل علاوه بر تهدید جدی سلامت ساکنان به دلیل آلودگی منابع آب، باعث تخریب و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بناهای تاریخی ارزشمند این شهر کویری می‌شود.

معاون فرمانداری ویژه اردکان در مورد منبع تأمین اعتبار توضیح داد: این میزان (۵۰ میلیارد ریال) از محل مسوولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تامین شده و قرار است شهرداری نیز مبلغی مشارکت کند.

وی درباره نحوه پرداخت مبلغ یادشده افزود: پرداخت هزینه‌ها به پیمانکار به صورت مرحله‌ای و بر اساس صورت وضعیت‌های تأیید شده انجام خواهد شد.

این مسوول در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اردکان تاکید کرد: اکنون ۱۵۰ نوع گردشگری وجود دارد و اردکان باید بر گردشگری قنات متمرکز شود تا بتوانیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی با اشاره به گزارش‌های میدانی از روند تخلیه فاضلاب در حریم قنات، گفت: با توجه به بضاعت ساکنان بافت تاریخی باید حمایت و راهکارهایی ارایه شود تا نسبت به حفر چاه جذبی اقدام شود.

طالعی تصریح کرد: تامین تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه فاضلاب و مسدودی مسیرهای فاضلاب خانه‌ها به مسیر قنات از عمده مباحثی بود که در این نشست بحث و گفت‌وگو شد.

وی با اشاره به تصمیمات گرفته شده ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با دادستان برای رفع موانع قانونی و با اداره میراث فرهنگی برای رفع موانع فنی به عمل خواهد آمد و با اتخاذ این تصمیم‌ها، طرح نجات قنات‌های تاریخی اردکان وارد مرحله اجرایی شد.

مرکز شهرستان اردکان در ۶۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.

