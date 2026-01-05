یک مسئول:
اردکان باید بر گردشگری قنات متمرکز شود تا بتوانیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم
معاون عمرانی فرمانداری ویژه اردکان با اشاره به اینکه فاضلاب، بافت تاریخی این شهرستان را تهدید میکند گفت: اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای مهار فاضلاب و نجات قناتهای تاریخی این شهر در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، محسن طالعی روز دوشنبه در نشست بررسی معضلات قنات در بافت تاریخی اردکان افزود: یافتن راهحلی فوری برای معضل نفوذ فاضلاب به قناتهای تاریخی شهرستان ضروری است.
وی با اشاره به خطرهای کمتوجهی به این پدیده افزود: این مشکل علاوه بر تهدید جدی سلامت ساکنان به دلیل آلودگی منابع آب، باعث تخریب و آسیبهای جبرانناپذیر به بناهای تاریخی ارزشمند این شهر کویری میشود.
معاون فرمانداری ویژه اردکان در مورد منبع تأمین اعتبار توضیح داد: این میزان (۵۰ میلیارد ریال) از محل مسوولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تامین شده و قرار است شهرداری نیز مبلغی مشارکت کند.
وی درباره نحوه پرداخت مبلغ یادشده افزود: پرداخت هزینهها به پیمانکار به صورت مرحلهای و بر اساس صورت وضعیتهای تأیید شده انجام خواهد شد.
این مسوول در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری اردکان تاکید کرد: اکنون ۱۵۰ نوع گردشگری وجود دارد و اردکان باید بر گردشگری قنات متمرکز شود تا بتوانیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با اشاره به گزارشهای میدانی از روند تخلیه فاضلاب در حریم قنات، گفت: با توجه به بضاعت ساکنان بافت تاریخی باید حمایت و راهکارهایی ارایه شود تا نسبت به حفر چاه جذبی اقدام شود.
طالعی تصریح کرد: تامین تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه فاضلاب و مسدودی مسیرهای فاضلاب خانهها به مسیر قنات از عمده مباحثی بود که در این نشست بحث و گفتوگو شد.
وی با اشاره به تصمیمات گرفته شده ادامه داد: هماهنگیهای لازم با دادستان برای رفع موانع قانونی و با اداره میراث فرهنگی برای رفع موانع فنی به عمل خواهد آمد و با اتخاذ این تصمیمها، طرح نجات قناتهای تاریخی اردکان وارد مرحله اجرایی شد.
مرکز شهرستان اردکان در ۶۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.