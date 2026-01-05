رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد:
تقویت صنایع تبدیلی مهمترین راهکار کاهش ضایعات بخش کشاورزی / کاهش ضایعات نیازمند اعتبار و پشتوانه قانونی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تقویت صنایع تبدیلی، توسعه سردخانهها و بهسازی ماشینآلات برداشت از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات محصولات بخش کشاورزی در استان است. ضایعات در بخش کشاورزی واقعیتی انکارناپذیر است اما در خصوص میزان دقیق آن اختلافنظر وجود دارد و لازم است با روشهای علمی، درصد ضایعات در زیربخشهای مختلف تعیین شود.
به گزارش ایلنا، علی صفری به برگزاری نشست بررسی و تعیین تکلیف ضایعات کشاورزی استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه فزود: امکان سنجش اثربخشی اقدامات کاهش ضایعات بخش کشاورزی تا زمانی که آمار دقیق و قابل ارزیابی از ضایعات استان در دسترس نباشد فراهم نمیشود. صنایع تبدیلی یکی از پایههای اصلی کاهش ضایعات است. این صنایع با وجود ظرفیتهای ایجاد شده، کماکان با کمتر از 50 درصد توان خود فعالیت میکنند.
وی بر ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی در راستای جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی تأکید کرده و ادامه داد: حمایت از توسعه و تکمیل صنایع تبدیلی میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت محصولات داشته باشد. همانگونه که در سالهای گذشته افزایش ظرفیت سیلوها و واحدهای فرآوری موجب کاهش ضایعات گندم و شیر شد، تقویت این بخشها در سایر محصولات نیز ضروری است و نیاز به توسعه صنایع تبدیلی را دوچندان میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به دیگر نیازهای این استان در راستای کاهش ضایعات بخش کشاورزی و محصولات این حوزه اشاره کرده و اظهار داشت: توسعه سردخانهها، انبارهای استاندارد و واحدهای فرآوری در مناطق دارای ضایعات بالا از دیگر نیازهای این استان است. بخشی از میوهها در باغات به دلیل نبود صرفه اقتصادی برداشت، به ضایعات تبدیل میشود و ایجاد ظرفیتهای فرآوری میتواند این مشکل را برطرف کند.
صفری به موضوع کاهش ریزش کمباینها در راستای کاهش ضایعات بخش کشاورزی اشاره داشته و تصریح کرد: کاهش ریزش کمباینها از راهکارهای مهم کاهش ضایعات بخش کشاورزی و محصولات این حوزه است. باید توجه داشت کاهش چند درصدی ریزش کمباینها در زمان برداشت، صرفهجویی قابل توجهی در محصول و منابع آبی ایجاد میکند و باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع نیازمند تأمین اعتبار و حمایت قانونی است.
وی بر ضرورت بهرهگیری همزمان از ابزارهای فرهنگی، قانونی و حمایتی برای کاهش ضایعات کشاورزی تأکید کرده و بیان داشت: بخشی از اقدامات کاهش ضایعات نیازمند اعتبار و پشتوانه قانونی است، اما بخش مهمی از آن با هزینه اندک و از طریق اطلاعرسانی و فرهنگسازی قابل اجراست. در بخشهای تخصصی نیز پیشنهادهای مشخصی از جمله حمایت از صنایع تبدیلی ارائه شده است که باید به عنوان برنامههای عملیاتی مطرح شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: تولید محتوای آموزشی، اقناع افکار عمومی و پیگیری اصلاحات قانونی باید به صورت برنامهمحور در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گیرد. تولید محتوای مستمر در فضای مجازی، آموزشهای خانگی و اطلاعرسانی در خصوص شیوههای صحیح نگهداری مواد غذایی از اقدامات ضروری است که باید اجرای شود. محتواهای آموزشی باید به طور منظم منتشر و در طول سال رصد و گزارشدهی شود.
صفری ابراز داشت: پیشنهاد شده یک روز از هفته جهاد کشاورزی به موضوع کاهش ضایعات اختصاص یابد و فراخوان مقاله نیز منتشر شود تا اساتید دانشگاه، متخصصان و فعالان بخش کشاورزی بتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. در این راستا از کارشناسان برای ارسال مقاله و پیشنهادهای اجرایی دعوت میشود. حتی اگر مقالات از نظر محتوا محدود باشند، ارائه آنها میتواند زمینه طرح دیدگاهها و مشارکت فعالان این بخش را فراهم کند.
وی به فصل تدوین بودجه اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: لازم است در قوانین بودجهای، تکالیف مشخصی برای بهسازی و اصلاح ماشینآلات برداشت و توسعه صنایع تبدیلی پیشبینی شود تا دستگاههای اجرایی بتوانند وظایف خود را در کاهش ضایعات به طور مؤثر انجام دهند. باید از ظرفیتهای موجود، از جمله ارتباط با نمایندگان مجلس، برای طرح پیشنهادهای اجرایی و گنجاندن آنها در قوانین بودجهای استفاده شود.