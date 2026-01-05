توزیع گوشت گرم گوساله با قیمت مصوب در بازارهای میوه و ترهبار کرج
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج از آغاز عرضه مستقیم گوشت گرم گوساله با قیمت مصوب در بازارهای روز میوه و ترهبار این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سعید صفری با اعلام توزیع گوشت گرم گوساله با قیمت مصوب در بازارهای میوه و ترهبار کرج، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی با کیفیت و قیمت مناسب برای شهروندان، عرضه مستقیم گوشت گرم گوساله در بازارهای میوه و ترهبار تحت پوشش شهرداری کرج آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام با هدف کنترل قیمتها، حذف واسطهها، عرضه محصول سالم و حمایت از قدرت خرید مردم انجام میشود و گوشت عرضهشده با نظارت مستمر کارشناسان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج و رعایت کامل ضوابط و استانداردهای بهداشتی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج با اشاره به قیمت مصوب این محصول بیان کرد: شهروندان میتوانند برای تهیه گوشت گرم گوساله با قیمت پایه مصوب، به بازارهای روز میوه و ترهبار نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.
صفری تأکید کرد: عرضه مستقیم گوشت در این مراکز، ضمن ایجاد شفافیت در فرآیند توزیع، موجب رقابت سالم و کاهش فشار قیمتی در بازار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان آمادگی دارد با همکاری و تعامل با اصناف مرتبط، زمینه تداوم و توسعه این طرح را به منظور حفظ منافع عمومی و تنظیم بازار فراهم کند.