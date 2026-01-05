خبرگزاری کار ایران
حادثه برای کارگران معدن زغالسنگ خمرود/ یک کارگر فوت شد/ وضعیت مصدومان

به دنبال وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه نفربر در معدن زغال سنگ خمرود شهرستان زرند یک کارگر جان باخت و دو کارگر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، منابع کارگری در معدن زغال سنگ خمرود گفتند: بعدازظهر روز گذشته شش نفر از کارگران معدن زغال سنگ خمرود شامل مدیر، سرکارگر و چند معدنکار که سوار بر یک نفربر در حال بازدید از معدن بودند، در زمان بازگشت به سمت سطح زمین، دچار حادثه واژگونی نفر بر می‌شوند. 

وی افزود: متأسفانه در این حادثه یک نفر از کارگران معدن به نام علی منصوری (حدود ۳۰ساله و اهل منطقه دشتخاک زرند) زیر نفربر گرفتار شد و جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند. 

وی درباره وضعیت مصدومان نیز گفت؛ یکی از مجروحان پس از درمان سرپایی مرخص شد و کارگر دیگر که دچار شکستگی است قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد. 

گفته می‌شود حقوق کارگران معدن خمرود که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار فعالیت دارند حدودا سه ماه به تاخیر افتاده است.

معدن ذغالسنگ خمرود در ۳۵ کیلومتری شهر زرند قرار دارد.

 

 

