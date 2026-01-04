خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خودکشی مرد جوان روی پل معالی آباد در شیراز

خودکشی مرد جوان روی پل معالی آباد در شیراز
کد خبر : 1737414
لینک کوتاه کپی شد.

مردی جوان در تقاطع غیر هم سطح میرزای شیرازی خود را از بالا به پایین پرت کرد و جان باخت.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصاویر ضبط شده در دوربین‌های پایش تصویری شهری،  ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه امروز مرد جوانی موتور سیکلت خود را در کنار لبه تقاطع غیر هم سطح میرزای شیرازی پارک می کند و بلافاصله پس از پیاده شدن خود را به پایین این تقاطع غیر همسطح پرت می کند.

 به گفته یک منبع آگاه این جوان بلافاصله جان خود را از دست می دهد و در هنگام وقوع این حادثه هیچ فرد دیگری در اطراف او حضور نداشت و همچنین هیچ تجمع اعتراضی هم در این ساعت و در این منطقه برپا نشده بود.

مراحل قانونی و بررسی‌های کارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است و اخبار تکمیلی پس از تأیید نهایی و مشخص شدن هویت متوفی، از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به منظور حفظ آرامش عمومی و احترام به خانواده  متوفی، از هموطنان گرامی درخواست می‌شود از انتشار هرگونه مطالب غیرمستند و شایعه‌پراکنی خودداری کرده و تنها به اخبار رسمی و تأییدشده اکتفا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی