خودکشی مرد جوان روی پل معالی آباد در شیراز
مردی جوان در تقاطع غیر هم سطح میرزای شیرازی خود را از بالا به پایین پرت کرد و جان باخت.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصاویر ضبط شده در دوربینهای پایش تصویری شهری، ساعت ۱۴ و ۴۷ دقیقه امروز مرد جوانی موتور سیکلت خود را در کنار لبه تقاطع غیر هم سطح میرزای شیرازی پارک می کند و بلافاصله پس از پیاده شدن خود را به پایین این تقاطع غیر همسطح پرت می کند.
به گفته یک منبع آگاه این جوان بلافاصله جان خود را از دست می دهد و در هنگام وقوع این حادثه هیچ فرد دیگری در اطراف او حضور نداشت و همچنین هیچ تجمع اعتراضی هم در این ساعت و در این منطقه برپا نشده بود.
مراحل قانونی و بررسیهای کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح در حال انجام است و اخبار تکمیلی پس از تأیید نهایی و مشخص شدن هویت متوفی، از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
به منظور حفظ آرامش عمومی و احترام به خانواده متوفی، از هموطنان گرامی درخواست میشود از انتشار هرگونه مطالب غیرمستند و شایعهپراکنی خودداری کرده و تنها به اخبار رسمی و تأییدشده اکتفا کنند.