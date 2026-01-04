به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ یوسف احمدی‌پور، امروز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه لرستان، رسانه‌ها را «صدای ملت» و «خط مقدم مدیریت افکار عمومی» دانست و تأکید کرد: امروز اهمیت کار رسانه‌ها از فعالیت‌های پلیسی نیز فراتر رفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به شرایط بحرانی و فشارهای خارجی علیه ایران گفت: اهداف اولیه دشمن ایجاد نارضایتی از طریق تحریم‌هاست، اهداف ثانویه آن‌ها تجمع و آشوب خیابانی و نهایتاً تجزیه کشور است. اگر رسانه‌ها صحنه را مدیریت نکنند، خسارت آن متوجه همه خواهد شد.

احمدی‌پور با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد افکار عمومی امروز تحت تأثیر رسانه‌ها شکل می‌گیرد، افزود: علاوه بر خانواده و آموزش‌وپرورش که نقش اصلی در تربیت افراد دارند، امروز رسانه‌ها نیز می‌توانند با هم‌افزایی و همدلی کشور را از بحران عبور دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان ضمن قدردانی از همکاری رسانه‌های استان با مجموعه انتظامی و نهادهای فرهنگی، گفت: ما در یک جنگ جهانی رسانه‌ای میان شرق و غرب قرار داریم و اگر در نقشه دشمن بازی کنیم، همه متضرر خواهیم شد.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های تاریخی از جمله حوادث سوریه، گفت: امروز نوبت ماست که با بصیرت و عمل به موقع، کشور را از تهدیدها عبور دهیم.

انتهای پیام/