خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان:

رسانه‌ها خط مقدم مدیریت افکار عمومی هستند

رسانه‌ها خط مقدم مدیریت افکار عمومی هستند
کد خبر : 1737374
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان تأکید کرد: رسانه‌ها امروز در خط مقدم مدیریت افکار عمومی قرار دارند و نقش آن‌ها می‌تواند از فعالیت‌های انتظامی مهم‌تر باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ یوسف احمدی‌پور، امروز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه لرستان، رسانه‌ها را «صدای ملت» و «خط مقدم مدیریت افکار عمومی» دانست و تأکید کرد: امروز اهمیت کار رسانه‌ها از فعالیت‌های پلیسی نیز فراتر رفته است. 

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به شرایط بحرانی و فشارهای خارجی علیه ایران گفت: اهداف اولیه دشمن ایجاد نارضایتی از طریق تحریم‌هاست، اهداف ثانویه آن‌ها تجمع و آشوب خیابانی و نهایتاً تجزیه کشور است. اگر رسانه‌ها صحنه را مدیریت نکنند، خسارت آن متوجه همه خواهد شد. 

احمدی‌پور با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد افکار عمومی امروز تحت تأثیر رسانه‌ها شکل می‌گیرد، افزود: علاوه بر خانواده و آموزش‌وپرورش که نقش اصلی در تربیت افراد دارند، امروز رسانه‌ها نیز می‌توانند با هم‌افزایی و همدلی کشور را از بحران عبور دهند. 

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان ضمن قدردانی از همکاری رسانه‌های استان با مجموعه انتظامی و نهادهای فرهنگی، گفت: ما در یک جنگ جهانی رسانه‌ای میان شرق و غرب قرار داریم و اگر در نقشه دشمن بازی کنیم، همه متضرر خواهیم شد. 

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های تاریخی از جمله حوادث سوریه، گفت: امروز نوبت ماست که با بصیرت و عمل به موقع، کشور را از تهدیدها عبور دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی