معرفی برگزیدگان استانی جشنواره بینالمللی قصهگویی فارس
در آیین اختتامیه مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در شیراز، برگزیدگان این رویداد فرهنگی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، این رویداد با هدف ارتقاء مهارتهای داستانگویی، تقویت خلاقیت، آشنایی کودکان و نوجوانان با ادبیات و فرهنگ بومی و تشویق به مشارکت فعال در فعالیتهای فرهنگی برگزار شد.
در این آیین که با حضور مدیرکل کانون، معاونین، کارشناسان و مربیان کانون، اعضاء و قصهگویان، و برخی مسئولین دستنگاه های اجرایی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شمارهپنج شیراز برگزار شد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در مراسم اختتامیه مرحله استانی بیستهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی را یک فرایند مستمر دانست.
علی خواجهنژادیان با تأکید بر آموزش پنج هزار معلم و نقش قصه در انتقال مفاهیم تربیتی و علمی، از شرکتکنندگان به عنوان «قلههای قصهگویی» استان تقدیر کرد.
وی با اشاره به آموزش ۵۰۰۰ معلم در سال جاری گفت: این آموزشها از اهداف اصلی دبیرخانه است؛ و در کنار آن، پرورش مفاهیم تربیتی، اخلاقی و فرهنگی نیز اولویت ماست.
مدیرکل کانون فارس شرکتکنندگان جشنواره را «قلههای قصهگویی» استان خواند؛ و افزود: همه شما برنده هستید، و هدف اصلی ما، تربیت و آموزش کودکان است.
وی گفت: تلاش میکنیم مادران و قصهگویان را به جریان قصهگویی متصل کنیم.
خواجهنژادیان همچنین بر اهمیت آموزش مفاهیم علمی و ریاضی در قالب قصه تأکید کرد؛ و گفت: کتابخانهها و فعالیتهای فرهنگی نقش کلیدی در پرورش خلاقیت کودکان دارند؛ و از دل این کتابخانهها افراد موقق بسیاری رشد کردهاند.
وی از معاونت فرهنگی دبیر اجرایی مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی و اعضاء دبیرخانه، و همچنین تمامی دستاندرکاران جشنواره تجلیل و تشکر کرد.
همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس، نیز در آیین گفت: برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید از هر فرصتی استفاده کنیم: و مردم در زمینههایی مانند سرقت، اعتیاد و آسیبهای فضای مجازی کمک کنند.
حمید افرامن بر آموزش جوانان و استفاده از قصهگویی برای انتقال اصول زندگی مانند صداقت تأکید کرد؛ و افزود که قصهها میتوانند در پیشگیری از تصادفات و جرایم سایبری نیز مؤثر باشند.
افرامن همچنین یادآوری کرد که پلیس در کنار مردم است؛ و جامعهای شاد، سالم و موفق را هدف قرار داده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس در پایان از مردم خواست تا با دنبال کردن کانالهای آموزشی «پلیس فارس» و «همیاران فارس» در فضای مجازی، به حفظ امنیت و صیانت از فرزندان کمک کنند.
سپس در ابتدای بخش معرفی برگزیدگان، از علیاصغر اسپرهم پیشکسوت نقال استان فارس، تجلیل ویژه به عمل آمد.
اعلام برگزیدگان بخش کودکان (۷ تا ۱۲ سال)
داوران تمامی شرکتکنندگان بخش ۱۰۰ ثانیهای را شایسته تجلیل دانستند.
شایستگان تجلیل بخش کودکان:
یاسمن فراری با قصه «دستهای زحمتکش»
حلما جعفری با قصه «موش و شتر»
دریا حسامپور با قصه «وزیر دانا»
باران حسامپور با قصه «وزیر زیرک»
سارگل آزادی با قصه «چشم واسه همه ماس»
فاطمه زارع با قصه «حاتم طایی»
مریم طاهریحقیقی با قصه «اگر خر نبودی پیش بیطار»
ملیکا جوکار با قصه «هیزمشکن در چاه»
حلما طاهری با قصه «موش آهنخوار»
مهرسا زارع با قصه «مرد و خروس»
نیوشا روستا با قصه «شکارگر و مار»
ملیکا حسینی با قصه «قورباغه و مار»
نیلا فتحی با قصه «خرگوش و لاکپشت»
اعلام برگزیدگان بخش نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال)
برگزیدگان بخش «با ابزار» نوجوان
محدثه عباسی مقدم با قصه «مشکل زرافهای» مقام دوم
تانیا گیرهباف با قصه «اثر دوستی» مقام سوم
برگزیده بخش کلاسیک نوجوان
هستی غروی با قصه «خانه من کاست؟» مقام دوم
شایسته تجلیل بخش کلاسیک نوجوان
نشاط شکوهیان با قصه «آن بالا این پایین»
برگزیده بخش دینی نوجوان
ملیکا ذکاوت با قصه «قصه نور» مقام دوم
برگزیدگان بخش منظوم نوجوان
آوا رئیسی با قصه «کر و بیمار» مقام اول
نازنین زهرا کمالی با قصه «ماه پیشونی» مقام دوم
برگزیدگان بخش آیینی و سنتی نوجوان
مریم سهرابی با نقل آیینی «سهراب و گردآفرید» مقام اول
عسل عباسی با نقل آیینی «پیداشدن رخش» مقام دوم
آیناز آزموده با نقل آیینی «نقل بهرام گور و کنیزک چینی» مقام سوم
شایستگان تجلیل بخش آیینی و سنتی نوجوان
هستی فتایی با قصه «خوان پنجم اسفندیار»
یسنا میرفردی با قصه «آشنایی رستم و تهمینه»
اعلام برگزیدگان بخش بزرگسالان (۱۸ سال به بالا)
برگزیدگان بخش قصههای نو
لیلا رحیمپور با قصه «عروسی بهار نارنج» مقام دوم
فاطمه رجبی با قصه «آقا قچ قچی» از کانون بوانات مقام سوم
برگزیدگان بخش علمی
معصومه نظیف با قصه «خانه ی من کجاست » مقام اول
شهلا امینی با قصه « خانه ای برای خرچنگ قرمز» مقام دوم
مرضیه پیروی با قصه « آقای هزارپا و کفاش» مقام سوم
برگزیده بخش با ابزار بزرگسالان
سعیده بهزادی با قصه « شنگال» مقام اول
برگزیدگان بخش کلاسیک بزرگسالان
سهراب سبحانی با قصه « مرد فلک زده» مقام اول
اعظم رنجبر جهرمی با قصه «سلطان و آهو» مقام دوم
نجمه کارگر با قصه «خجیجه چاهی» مقام سوم
شایسته تجلیل بخش کلاسیک بزرگسالان
صدیقه کشاورز با قصه «قصه ی شیر و آدمیزاد»
برگزیده بخش مقاومت و ایثار
صدیقه ایمانی با قصه «بزی چی گفت هیچی » مقام اول
برگزیده بخش زبان اشاره
نرجس عبدلی با قصه « خجیجه چاهی» مقام اول
شایسته تجلیل بخش منظوم بزرگسالان
الهام حبیبالهی با قصه «بز زنگوله پا»
برگزیدگان بخش آیینی و سنتی بزرگسالان
فاطمه یوسفیزاده با نقل «باربد جهرمی» مقام اول
سوگند آزادی با نقل «کشته شدن رستم به دست شغاد» مقام دوم
بهاره دهبزرگی با نقل « سام نامه» مقام سوم
برگزیده بخش دینی بزرگسالان
عبدالحسین حسینیروش با قصه «حضرت سلیمان و هیزم شکن» مقام اول
شایسته تجلیل بخش دینی بزرگسالان
سکینه کارگرفرد با قصه «دعای مهربانی»
برگزیدگان بخش پدربزرگ و مادربزرگ
غلامرضا رمضانی با قصه «خاله سوسکه و آقاموشه» مقام اول
نسرین مسلمان حقیقی با قصه «کشاورز و خروس» مقام دوم
شایستگان تجلیل بخش پدربزرگ و مادربزرگ
فاطمه سلطان جلالی با قصه «هفت پسران»
معصومه طیاره با قصه «ماهی طلایی»