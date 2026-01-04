قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۷ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۶۱ هزار و ۲۳۰ تومان در بازار در حال معامله است.