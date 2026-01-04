خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
کد خبر : 1737325
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۷ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۶۱ هزار و ۲۳۰ تومان در بازار در حال معامله است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی