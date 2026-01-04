به گزارش ایلنا از بندرعباس، «یعقوب رستمی‌مال‌خلیفه» در جریان این بازدید که با همراهی «کیامرث برخورداری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و رؤسای تشکل‌های تعاونی استان صورت گرفت، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر سواحل شمال و جنوب کشور در حوزه گردشگری دریامحور، اظهارکرد: بهره‌مندی از دریا در سواحل دریای خزر و خلیج فارس فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای مردم است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر ظرفیت تعاونی‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در شمال کشور، ایجاد یک تعاونی گردشگری ویژه بازنشستگان استان گیلان در دستور کار قرار گرفته که از جمله برنامه‌های آن، توسعه فعالیت‌های گردشگری و حتی ایجاد جزیره مصنوعی است که پیش‌بینی می‌شود این تعاونی با عضویت نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از بازنشستگان، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری فراهم کند

رستمی مال خلیفه، با اشاره به ظرفیت‌های جنوب کشور نیز تصریح کرد: تعاونی خورشید مکران یکی از نمونه‌های موفق و ارزشمند تعاونی در استان هرمزگان است که با پیگیری خودجوش اعضا، تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: این تعاونی موفق به طراحی و ساخت نخستین کشتی گردشگری منحصر‌به‌فرد در کشور شده و اسکله متحرک مناسبی را نیز برای پهلوگیری این کشتی ایجاد کرده است.

رستمی‌ مال‌خلیفه تصریح کرد: این تعاونی می‌تواند مطابق قوانین، تا ۴۹ درصد از سرمایه خود را به سهامداران غیرعضو واگذار کند و از این طریق، روند تکمیل پروژه را تسریع بخشد.

وی همچنین در بخش دیگری از این بازدید، گفت: با توجه به تفاهم‌نامه در حال انعقاد با بانک توسعه تعاون، سهمیه‌هایی برای استان‌ها در نظر گرفته شده است تا از محل آن، تسهیلاتی هرچند محدود برای تکمیل پروژه‌های تعاونی از جمله خورشید مکران اختصاص یابد.

وی با تأکید بر آثار مثبت توسعه گردشگری دریایی، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی، علاوه بر رونق سفر و افزایش نشاط اجتماعی، زمینه درآمدزایی و اشتغال‌زایی قابل توجهی را فراهم می‌کند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار امیدواری کرد با تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه اسکله گردشگری، شاهد شکل‌گیری فضایی نوین در حوزه گردشگری دریامحور و افزایش توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی استان هرمزگان باشیم. تعاونی خورشید مکران ظرفیت اشتغال‌زایی تا ۱۸۰ نفر را دارد که فرصت بسیار مناسبی برای استان و شهرستان بندرعباس محسوب می‌شود.

انتهای پیام/