سرپرست پارک ملی قطرویه:
حفاظت از بهرامگور و قطرویه یک مأموریت ملی است
سرپرست پارک ملی قطرویه گفت: حفاظت از پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور، بهعنوان یکی از مهمترین ذخیرهگاههای تنوع زیستی کشور، یک مسئولیت و مأموریت ملی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، حجت تیموری با اشاره به بازدید فرماندار شهرستان نیریز از این پارک و منطقه حفاظتشده بهرامگور بود، افزود: این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت حفاظتی، پایش حیاتوحش و ارزیابی برنامههای اجرایی انجام شد و با حضور محیطبانان و کارشناسان همراه بود.
وی افزود: در این بازدید محیطبانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست همراه بود، آخرین اقدامات حفاظتی، چالشهای موجود در حوزه مدیریت زیستگاه و ظرفیتهای توسعهای منطقه بهصورت دقیق تشریح شد.
سرپرست پارک ملی قطرویه با تأکید بر اهمیت ملی این پهنههای طبیعی تصریح کرد: پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرام گور از ذخیرهگاههای ارزشمند تنوع زیستی کشور به شمار میروند و حفاظت اصولی از آنها نقشی اساسی در پایداری اکولوژیک، صیانت از گونههای شاخص و حفظ میراث طبیعی ایران دارد.
تیموری ادامه داد: فرماندار شهرستان نیریز در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان، بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت مؤثر از این مناطق تأکید کرد و اجرای پروژههای زیرساختی از جمله انتقال خط لوله آب عینالجلال برای تأمین آب شرب حیاتوحش را اقدامی ضروری دانست.
وی همچنین به حضور فرماندار در برنامه سرشماری زمستانه گونه ارزشمند جبیر اشاره کرد و گفت: این سرشماری همزمان با بازدید انجام شد و نقش مهمی در پایش علمی جمعیت حیاتوحش و برنامهریزیهای حفاظتی آینده دارد.
سرپرست پارک ملی قطرویه در پایان خاطرنشان کرد: منطقه حفاظتشده بهرام گور و پارک ملی قطرویه با وسعتی بالغ بر ۴۰۸ هزار هکتار، بهعنوان زیستگاه پایدار گونههای نادر گیاهی و جانوری، جایگاهی راهبردی در سطح استان فارس و کشور دارند و حفاظت از آنها یک مسئولیت ملی محسوب میشود.