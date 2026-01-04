مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل خبر داد:
۳۸۸ هکتار سیر؛ ظرفیت تازه کشاورزی بابل
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از کشت ۳۸۸ هکتار سیر خشک و سبز در اراضی این شهرستان خبر داد و پیشبینی کرد که با متوسط عملکرد ۱۲ تن در هکتار، میزان تولید به حدود ۴ هزار و ۶۵۶ تن برسد.
به گزارش ایلنا، رحیم شهیدیپور، اعلام کرد: در سال جاری تاکنون ۳۸۸ هکتار از اراضی کشاورزی بابل زیر کشت سیر رفته که شامل ۲۷۹ هکتار سیر خشک و ۱۰۹ هکتار سیر سبز است.
وی با بیان اینکه متوسط عملکرد پیشبینی شده ۱۲ تن در هکتار میباشد، افزود: بر این اساس، انتظار میرود مجموع تولید سیر پاییزه در بابل به ۴ هزار و ۶۵۶ تن برسد.
شهیدیپور با اشاره به اهمیت اقتصادی و کاربردهای گسترده سیر، اظهار داشت: این محصول ارزشمند علاوه بر مصارف خوراکی به صورت تازه و فرآوریشده، به دلیل خواص ضد میکروبی و دارویی، در صنایع غذایی و بهداشتی-درمانی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
این مقام مسئول در ادامه به کشاورزان توصیه کرد: با وجود سادهنمایی کشت سیر، رعایت اصول علمی کاشت و برداشت بهموقع، نقش تعیینکنندهای در افزایش کمیت و کیفیت نهایی محصول دارد.