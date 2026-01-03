فردا یکشنبه مدارس و ادارات اصفهان تعطیل نیست
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا یکشنبه ۱۴ دیماه تمامی مراکز آموزشی، ادارات و بانکها در استان اصفهان فعال خواهند بود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: چهارشنبه ۱۰ دیماه بر اساس صدور هشدار سطح نارنجی مبنی بر ماندگاری توده هوای سرد و کاهش دما، ادارات، دانشگاهها، بانکها، بیمهها و تمامی مقاطع تحصیلی آموزشوپرورش استان به دلیل کاهش دما، پیشبینی یخبندان در مناطق برفگیر و مدیریت مصرف انرژی تعطیل شد.
وی با اشاره به خروج توده هوای سرد از استان گفت: فردا یکشنبه فعالیت ادرات و مراکز آموزشی به روال عادی باز میگردد.
شیشه فروش تصریح کرد: تمامی مراکز آموزشی، ادارات و بانکها در استان اصفهان فردا یکشنبه ۱۴ دی ماه فعال خواهند بود.