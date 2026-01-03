سد «تنگ حمام» کرمانشاه سرریز کرد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه از سرریز سد «تنگ حمام» خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام درویشی، اظهار کرد: تمام ظرفیت ۷۰ میلیون مترمکعبی سد تنگ حمام پُر شده و این سد اکنون در وضعیت سرریز قرار دارد.
وی بارشهای اخیر خصوصا در نواحی غربی استان را عامل سرریز سد تنگ حمام دانست و عنوان کرد: این سد در محدوده جغرافیایی میان شهرستانهای قصرشیرین و سرپلذهاب قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با بیان اینکه بارشهای امسال هنوز به بهبود ذخیره سایر سدهای استان کمک قابل توجهی نکرده، افزود: هیچکدام از دیگر سدهای استان در وضعیت سرریز قرار ندارد.
به گفته درویشی، در حال حاضر از ظرفیت حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعبی سدهای استان، ۵۲ درصد آن خالی است.
وی ذخیره کنونی سدهای استان کرمانشاه را ۶۴۴ میلیون مترمکعب اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با بیان اینکه تنها با چند بارش اخیر مشکل کمبود منابع آبی استان مرتفع نمیشود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشخص نیست شرایط کمبارشی تا کی ادامه دارد، نیازمند مدیریت جدی منابع آبی موجود در استان هستیم.