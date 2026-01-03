خبرگزاری کار ایران
حادثه رانندگی با چهار کشته و مصدوم در کمربندی خرم‌آباد

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد گفت: وقوع یک فقره حادثه رانندگی در کمربندی خرم‌آباد ۲ کشته و ۲ زخمی بر جا گذاشت.

به گزارش ایلنا، سید ابوذر موسوی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام برخورد خودروی پژو ۴۰۵ به دیواره پل در جاده کمربندی خرم آباد - اندیمشک، زیر پل ده باقر یک تیم عملیاتی امدادی از ایستگاه شماره پنج به محل سانحه اعزام شد. 

وی ادامه داد: در جریان این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان باخته و ۲ سرنشین دیگر نیز دچار جراحات جدی شده بودند که توسط عوامل ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند. 

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد عنوان کرد: اقدامات لازم جهت ایمن‌سازی خودرو در محل حادثه توسط آتش نشانان انجام گرفت و در پایان این عملیات، تیم اعزامی، خودرو حادثه دیده و مسیر عبور وسایل نقلیه را جهت برقراری تردد، ایمن‌سازی کرد.

 

