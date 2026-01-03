به گزارش ایلنا از خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌دلیل ناترازی انرژی، تمامی فعالیت‌های آموزشی دانشجویان این دانشگاه تا پایان هفته پیش رو، روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، کارآموزان، کارورزان و دستیاران از این تصمیم مستثنی بوده و برنامه‌های آموزشی و حضور آنان در مراکز آموزشی و درمانی مطابق روال جاری و طبق برنامه‌های اعلام‌شده از سوی این مراکز ادامه خواهد داشت.

همچنین حضور اعضای هیئت علمی علوم پایه در گروه‌های آموزشی طی این بازه زمانی اختیاری اعلام شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: امتحانات دانشجویان در هفته پیش رو لغو شده و زمان جدید برگزاری آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید کرده است در صورت صدور اطلاعیه‌های جدید، جزئیات آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

