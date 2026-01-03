خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیرحضوری شدن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تا پایان هفته

غیرحضوری شدن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تا پایان هفته
کد خبر : 1736752
لینک کوتاه کپی شد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد در پی ناترازی انرژی و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشجویان این دانشگاه تا پایان هفته پیش رو به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌دلیل ناترازی انرژی، تمامی فعالیت‌های آموزشی دانشجویان این دانشگاه تا پایان هفته پیش رو، روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، کارآموزان، کارورزان و دستیاران از این تصمیم مستثنی بوده و برنامه‌های آموزشی و حضور آنان در مراکز آموزشی و درمانی مطابق روال جاری و طبق برنامه‌های اعلام‌شده از سوی این مراکز ادامه خواهد داشت.

همچنین حضور اعضای هیئت علمی علوم پایه در گروه‌های آموزشی طی این بازه زمانی اختیاری اعلام شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: امتحانات دانشجویان در هفته پیش رو لغو شده و زمان جدید برگزاری آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید کرده است در صورت صدور اطلاعیه‌های جدید، جزئیات آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی