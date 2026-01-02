یک کشته و 5 مصدوم؛ ارمغان تصادف در محور برازجان - دالکی

به گزارش ایلنا، سرهنگ قنبری افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه، عدم رعایت حق تقدم عبور از سوی راننده سواری پراید بوده است. در این حادثه، از 6 نفر سرنشینان سواری پراید یک نفر جان باخت و 5 نفر دیگر که مصدوم شده بودند توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود با توجه به خطرات موجود در تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها، با احتیاط بیشتر رانندگی کنند تا از بروز حوادث تلخ و دلخراش رانندگی جلوگیری شود و سفری ایمن داشته باشند.

