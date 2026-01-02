رئیس اورژانس استان خبر داد:
مسمومیت 24 نفر در استان اردبیل ظرف مدت 24 ساعت با مونوکسیدکربن
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به وقوع حوادث گازگرفتگی در این استان اشاره کرده و گفت: ظرف بازه زمانی 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف این استان 24 نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده و راهی بیمارستان شدند.
به گزارش ایلنا، روزبه مقدم به تشریح جزئیات این حوادث پرداخته و افزود: تیمهای عملیاتی فوریتهای پزشکی در پی دریافت تماسهای مردمی بلافاصله به محلهای مورد نظر حوادث اعلام شده از سوی اورژانس 115 اعزام شدند و اقدامهای درمانی اولیه برای این 24 مصدوم انجام گرفت. خوشبختانه این حوادث فوتی نداشت.
وی به مهمترین عواملی که سبب شده این تعداد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ظرف بازه زمانی 24 ساعت در استان اردبیل رخ دهد اشاره کرده و ادامه داد: نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکشهای غیراستاندارد و تهویه نامناسب، از مهمترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این بازه زمانی بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرده و اظهار داشت: با توجه به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان درخواست میشود نسبت به بررسی ایمنی بخاریها و دودکشها توجه لازم را داشته باشند.
مقدم تصریح کرد: نزدیک به 80 درصد موارد ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور و استان ناشی از سهلانگاری افراد در استفاده ایمن از وسایل گازسوز استاندارد است. شهروندان در صورت مشاهده علایمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خوابآلودگی در اسرع وقت با اورژانس 115 تماس بگیرند.
وی بیان داشت: مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو است و از دست دادن تعادل، سردرد، سرگیجه، تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری و حالت تهوع از جمله علایم شایع ناشی از مسمومیت با آن به شمار میرود. البته گاه ممکن است به دلیل تنوع علایم، گازگرفتگی در مواردی با مشکلات گوارشی یا عفونی اشتباه گرفته شود.