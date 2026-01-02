۵ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز جمعه ۱۲ دی ماه در خرمشهر روی عدد ۱۳۰، بهبهان ۱۲۲، بندر ماهشهر و هندیجان ۱۱۳، دشت آزادگان ۱۰۶ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروههای حساس است.
براساس دادههای این سامانه، شهرهای آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، اهواز، باغملک، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، کارون، مسجدسلیمان و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.
همچنین شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، لالی و هویزه شهرهای با وضعیت پاک هوای استان خوزستان هستند.