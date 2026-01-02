هواشناسی چهارمحال و بختیاری هشدار زرد صادر کرد

معصومه نوروزی روز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: نقشه های هواشناسی ورود یک سامانه بارشی در استان را نشان می دهند که این سامانه از امروز وارد استان شده و تا بعدازظهر شنبه در استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: بارش برف و باران، احتمال رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید در ارتفاعات و نواحی کوهستانی، کولاک برف، وقوع مه و کاهش دید در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این سامانه تمام مناطق استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: شدت بارش ها در شهرستان‌های کوهرنگ، فارسان، اردل، شمال غرب شهرکرد و غرب بن بیشتر خواهد بود.

نوروزی اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی معابر، خطرات ناشی از وزش باد شدید، صاعقه و کاهش دید را از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه عنوان کرد.

و یک در پایان به شهروندان توصیه کرد طی این مدت از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد، نکات ایمنی را رعایت کنند.