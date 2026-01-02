خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هواشناسی چهارمحال و بختیاری هشدار زرد صادر کرد

هواشناسی چهارمحال و بختیاری هشدار زرد صادر کرد
کد خبر : 1736470
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود یک سامانه بارشی ، بارش برف و باران، وزش باد شدید و کاهش دید به‌ویژه در مناطق کوهستانی پیش‌بینی می‌شود و از این رو این سازمان هشدار زرد صادر کرد.

معصومه نوروزی روز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: نقشه های هواشناسی ورود یک  سامانه بارشی در استان را نشان می دهند که این سامانه از امروز وارد استان شده و تا بعدازظهر شنبه در استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: بارش برف و باران، احتمال رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید در ارتفاعات و نواحی کوهستانی، کولاک برف، وقوع مه و کاهش دید در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این سامانه تمام مناطق استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: شدت بارش ها در شهرستان‌های کوهرنگ، فارسان، اردل، شمال غرب شهرکرد و غرب بن بیشتر خواهد بود.

نوروزی اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی معابر، خطرات ناشی از وزش باد شدید، صاعقه و کاهش دید را از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه عنوان کرد.

و یک در پایان به شهروندان توصیه کرد طی این مدت از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد، نکات ایمنی را رعایت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی