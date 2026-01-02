خبرگزاری کار ایران
حادثه تصادف در محور برازجان–دالکی یک کشته و پنج مصدوم برجا گذاشت

جانشین پلیس راه استان بوشهر گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با پژو پارس در محور برازجان–دالکی، یک نفر جان خود را از دست داد و پنج نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ قنبری روز جمعه اظهار کرد: این حادثه در دوربرگردان سه‌راه راهدار، واقع در محور برازجان–دالکی رخ داد که طی آن یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه پژو پارس برخورد کرد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این تصادف، عدم رعایت حق تقدم عبور از سوی راننده سواری پراید بوده است.

جانشین پلیس راه استان بوشهر ادامه داد: در این حادثه، یکی از سرنشینان سواری پراید جان باخت و پنج نفر دیگر از سرنشینان این خودرو نیز دچار مصدومیت شدند که توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ قنبری با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به خطرات موجود در تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها، با احتیاط بیشتر رانندگی کنند تا از بروز حوادث تلخ جلوگیری شود.

