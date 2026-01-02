خبرگزاری کار ایران
طوفان به ۱۲ فروند لنج در اسکله پُزم کنارک خسارت وارد کرد

کد خبر : 1736465
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره‌کل شیلات سیستان و بلوچستان از وارد آمدن خسارت سنگین به ۱۶ فروند شناور صیادی کلاس لنج در پی طوفان و بارندگی‌های اخیر در اسکله صیادی پُزم در سواحل مَکُران خبر داد و گفت: ۱۲ فروند لنج به‌طور کامل شکسته و از بین رفته‌ و خسارتی میلیاردی به جامعه صیادی استان وارد کرده است.

به گزارش ایلنا، بهزاد امیری روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: پیش از وقوع طوفان، تمامی هشدارهای لازم از سوی هواشناسی و مراجع دریانوردی و اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان به‌صورت رسمی به صیادان و بهره‌برداران بنادر صیادی ابلاغ شده و بر جابه‌جایی شناورها به داخل حوضچه‌های ایمن تأکید زیاد شده بود.

وی افزود: خوشبختانه در ۱۱ بندر صیادی فعال سواحل مَکُران، به دلیل رعایت کامل هشدارهای هواشناسی و دریانوردی و انتقال به‌موقع شناورها به داخل حوضچه‌ها، هیچ‌گونه خسارتی به لنج‌ها و قایق‌های صیادی وارد نشد، اما متأسفانه در اسکله صیادی پزم کنارک، ۱۲ فروند لنج کلاس سنگین در خارج از حوضچه پهلوگیری کرده بودند و علی‌رغم هشدارها به داخل حوضچه منتقل نشدند که همین موضوع موجب بروز خسارت سنگین شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در اسکله صیادی پزم کنارک ۱۶۹ فروند شناور کلاس لنج، ۳۲۳ فروند شناور کلاس قایق وجود دارد که برای چهار هزار و ۳۸۴ نفر صیاد اشتغال ایجاد شده و میزان صید سالانه این بندر ۲۴ هزار تن ماهی است.

وی با اشاره به اینکه طوفان به همراه موج شدید همراه بوده است، ادامه داد: به همراه تمامی مسئولان حوزه صید و صیادی، دریابانی و صیادان و قشرهای مختلف مردم از محل شکسته شدن لنج ها بازدید شده است و متاسفانه بیمه هم شرایط سختی دارد که در محل پهلوگیری خسارت‌های وارد شده را قبول نمی‌کند و فقط در هنگام صیادی در دریا را قبول می‌کند.

امیری با اشاره به جایگاه راهبردی شیلات در اقتصاد سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این استان به‌عنوان قطب طلایی صید و صیادی کشور، دارای ۳۲۰ کیلومتر نوار ساحلی قابل دریانوردی است که ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه صید، صنایع شیلاتی و آبزی‌پروری در آن وجود دارد و اقدامات ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل مَکُران، این بخش را به محور اشتغال و تولید استان تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۲ هزار نفر صیاد در سیستان و بلوچستان در قالب ۴۲ شرکت تعاونی صیادی و یک اتحادیه با بیش از یک‌هزار و ۱۵۴ فروند شناور صیادی کلاس لنج و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ فروند شناور صیادی کلاس قایق دارای مجوز فعالیت می‌کنند و سالانه حدود ۲۴ هزار تن انواع آبزیان در سطح استان صید می‌شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: در طول نوار ساحلی استان هشت بندر صیادی، سه مرکز تخلیه صید و چهار موج‌شکن مردمی با کاربری شیلاتی فعال است و همچنین ۶ شهرک و ناحیه صنعتی شیلاتی با واحدهای کنسروسازی، بسته‌بندی، پودرماهی و سردخانه‌های اختصاصی در حال فعالیت هستند.

وی گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از حدود ۳۲ هزار هکتار اراضی مستعد آبزی‌پروری، اقلیم مناسب، آب‌های پاک و امکان پرورش دو دوره میگو در سال، بهشت آبزی‌پروری کشور محسوب می‌شود و در کنار آن، ظرفیت تولید ۴۵ هزار تن ماهی در قفس در ۶ منطقه شناسایی‌شده سواحل استان وجود دارد.

امیری ادامه داد: در چنین شرایطی، خسارت واردشده به لنج‌های صیادی تنها یک حادثه مقطعی نیست، بلکه زنگ هشداری برای بازنگری در مدیریت ایمنی بنادر، فرهنگ‌سازی جدی‌تر در خصوص رعایت هشدارهای هواشناسی و همچنین تقویت زیرساخت‌های حمایتی از صیادان محسوب می‌شود.

