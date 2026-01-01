خبرگزاری کار ایران
برخورد خودروی پراید با گاردریل در محور شوش–اندیمشک ۵ مصدوم بر جای گذاشت

کد خبر : 1736375
بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با گاردریل در محور شوش–اندیمشک، پنج نفر دچار مصدومیت گردیده و با حضور به‌موقع نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، اعلام کرد: در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ و در ساعت ۱۸:۰۵، یک مورد حادثه ترافیکی در محور شوش–اندیمشک، کیلومتر ۵، رخ داد.

در این حادثه، یک دستگاه خودروی پراید با گاردریل حاشیه جاده برخورد کرد که منجر به مصدومیت پنج نفر از سرنشینان خودرو شد. مصدومان این حادثه پنج نفر مونث با سنین ۲، ۹، ۱۰، ۳۷ و ۴۵ سال بودند.

براساس این گزارش، پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی به محل اعزام و اقدامات اولیه درمانی در صحنه انجام شد. سپس تمامی مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

وضعیت مصدومان تحت بررسی و مراقبت‌های درمانی قرار دارد و علت دقیق حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

 

