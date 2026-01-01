خبرگزاری کار ایران
فرماندار شهرستان لردگان:

پیگیری مطالبات به‌حق، تنها از مجاری قانونی و دور از دسترس سوءاستفاده دشمن باشد

کد خبر : 1736341
فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان لردگان گفت: تجمع اعتراض آمیز تعدادی از شهروندان شهرستان لردگان منجر به سو استفاده عوامل فرصت طلب شد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، داوود علی‌مرادی اظهار داشت: ظهر امروز تعدادی از شهروندان لردگان در اعتراض به گرانی‌های اخیر، تجمعی صنفی برگزار کردند که متأسفانه این تجمع به‌سرعت مورد سوءاستفاده عده‌ای از اراذل و اوباش قرار گرفت.

وی افزود: این افراد که دارای رفتارهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند، با انحراف مسیر تجمع و ایجاد ناامنی، اقدام به تخریب اماکن عمومی و حمله به مردم کردند.

فرماندار لردگان با ابراز تأسف از وقوع حوادث تلخ در جریان این ناآرامی‌ها، گفت: در پی این اقدامات خشونت‌آمیز، دو نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شدند.

علی‌مرادی ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی و قضائی برای شناسایی و برخورد با عاملان این حوادث آغاز شده و نتایج آن به‌زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با تأکید بر هوشیاری مردم در برابر طراحی‌های دشمنان، تصریح کرد: از همه همشهریان عزیز درخواست می‌شود مطالبات به‌حق خود را از مسیرهای قانونی و به دور از بسترهایی که مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد، پیگیری کنند.

