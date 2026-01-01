خبرگزاری کار ایران
پیکر نوجوان گمشده در ارتفاعات اهر پس از پنج روز پیدا شد

کد خبر : 1736340
پیکر نوجوان ۱۶ ساله‌ای که پنج روز پیش در ارتفاعات تفرجگاه جنگلی فندقلوی شهرستان اهر مفقود شده بود، با تلاش مستمر تیم‌های امدادی پیدا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از هلال احمر، صابر جودی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی، با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان، گفت: عملیات جست‌وجو بلافاصله پس از اعلام مفقودی آغاز شد و طی پنج روز گذشته با حضور گسترده نیروهای امدادی ادامه یافت.

وی افزود: در این عملیات ۱۰ تیم امدادی از شهرستان‌های همجوار، تیم واکنش سریع، سگ‌های زنده‌یاب و تیم‌های پهپادی هلال‌احمر به‌صورت هماهنگ مشارکت داشتند و منطقه به‌طور مستمر پایش شد.

جودی گفت: پیکر این نوجوان برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی و پزشکی قانونی تحویل داده شد.

این نوجوان از روز یکشنبه در ارتفاعات قوشاداغ اهر مفقود شده بود.

رشته کوه‌های قوشاداغ از ارتفاعات جذاب منطقه ارسباران است که از جنوب به اهر، از شمال به هریس و از شرق در امتداد رشته کوه سبلان کشیده شده است.

انتهای پیام/
