مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خبر داد:

قطع ارتباط مخابراتی 103 روستا در استان کردستان

قطع ارتباط مخابراتی 103 روستا در استان کردستان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان گفت: بارش سنگین و شدید برف و کولاک، ارتباط تلفن همراه را در 189 روستای این استان قطع کرد که با اقدامات نیروهای عملیاتی برق 86 روستا وصل شده، اما هنوز 103 روستا فاقد ارتباط مخابراتی هستند.

به گزارش ایلنا، آرام حیدری به دلایل فنی این قطعی‌های مخابراتی اشاره داشته و افزود: از تعداد 189 روستایی که ارتباط تلفن همراه در آنها قطع شده بود، تعداد 16 مورد به دلیل قطعی فیبر نوری هوایی و خرابی یونیت‌های مخابراتی و 173 مورد به دلیل قطعی جریان برق بود.

وی ادامه داد: ارتباط مخابراتی 69 روستا با اتصال مجدد برق سراسری برقرار شد، ارتباط مخابراتی 8 روستا به صورت موقت با تأمین دیزل ژنراتور سیار و موتور برق وصل شده و ارتباط 9 روستا نیز از طریق ترمیم تیرهای برق، با رفع قطعی فیبر هوایی متصل شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان اظهار داشت: از 5 دی ماه تا امروز در مجموع 70 نفر در قالب 35 اکیپ نگهداری، با انجام 80 عملیات اجرایی، مشغول رفع خرابی ارتباط مخابراتی بوده‌اند. این تلاش‌ها تا بازگشت کامل ارتباطات در تمام روستاهای استان ادامه خواهد داشت.

