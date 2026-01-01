به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد خداوردی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان زنجان، افزود: در بودجه 1404، این استان با 44.1 همت، 1.69 درصد از کل بودجه استان‌های کشور را به خود اختصاص داده بود و در رتبه 27 قرار داشت. سال گذشته 1.6 همت از منابع ملی به استان زنجان منتقل شد، این در حالی است که در سال جاری 1.67 همت از منابع ملی به این استان منتقل شده است.

وی ‌به استفاده متوازن‌ از منابع در استان زنجان و همچنین سهم این استان از ارزش افزوده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سال گذشته، سهم استان زنجان 2.3 همت معادل 1.65 درصد و در سال جاری این سهم 3.3 همت 1.88 درصد شده که باعث شده رتبه استان به 26 برسد. در سهم استان زنجان در ارزش افزوده 0.27 درصد و رتبه 23 بوده که در 2 سال اخیر ثابت مانده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به سهم استان زنجان از 3 درصد درآمد نفت اشاره کرده و اظهار داشت: سال گذشته سهم این استان از درآمد نفت 527 میلیارد تومان معادل 1.22 درصد بود، اما این رقم در سال جاری 264 میلیارد تومان است. در حالی که رشد کل استان‌ها و کشور در این زمینه منفی 49.82 بوده، استان زنجان هم رشد منفی و رتبه 20 در بین استان‌ها داشته است.

خداوردی به بودجه هزینه‌ای استان زنجان اشاره داشته و به مقایسه این بخش از بودجه در سال گذشته و سال جاری پرداخته و در این رابطه تصریح کرد: سال گذشته 2.09 درصد از بودجه هزینه‌ای 31 استان معادل 65.8 همت مربوط به استان زنجان بوده است. در سال جاری نیز 178 میلیارد تومان معادل 2.305 درصد از بودجه هزینه‌ای استان‌های کشور استانی بوده و رتبه از 25 به 26 رسیده است.

وی به موضوع درآمدهای استانی زنجان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: سال گذشته 23 همت سهم استان زنجان بوده، اما در سال 45.7 همت معادل 1.64 درصد از کل درآمدهای استانی کشور است. رشد درآمدهای استان زنجان 99 درصد است، این در حالی است که رشد درآمدهای سایر استان‌ها 90 درصد بوده و سبب شده تا زنجان در بین استان‌ها رتبه 13 کشوری را داشته باشد.

