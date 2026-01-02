در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ باید متناسب با تورم افزایش یابد/سفرههای کوچک، هزینههای بزرگ؛ کارگران چشمانتظار تصمیم دولت
برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال آینده نزدیک است و جامعه کارگری انتظار دارد که این جلسات به نفع آنها باشد. افزایش دستمزد میتواند بخشی از نگرانیهای جامعه کارگری را کاهش دهد. دستمزد باید متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، پایان سال نزدیک است و بحث معیشت کارگران و ضرورت افزایش واقعی حقوق، دوباره به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. قیمت مواد غذایی به صورت روزانه افزایش پیدا میکند؛ تورم بالا و فشار هزینههای زندگی باعث شده دستمزد فعلی پاسخگوی حداقل نیازهای خانوار نباشد.
شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی کارگران به بیشترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. در این شرایط، کارگران با دو شیفت کار نیز قادر به تأمین هزینههای ماهانه نیستند و سفره خانوار کوچکتر شده است. جامعه کارگری خواستار این است که دستمزد سال آینده بر پایه نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
تقویت قدرت خرید کارگران نهتنها یک ضرورت معیشتی است، بلکه میتواند به رونق تولید، افزایش تقاضای داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. کارگران از دولت میخواهند که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، بهطور جدی به وضعیت معیشت کارگران توجه کند.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد، انتظار میرود که مذاکرات امسال با حساسیت بیشتری دنبال شود. جامعه کارگری به دنبال یک زندگی خوب و بدون دغدغه است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: در ماههای اخیر تورم به شدت افزایش پیدا کرده است و کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم هستند. دولت چهاردهم باید با درک شرایط سخت معیشتی، تصمیمی اتخاذ کند که بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه کارگری را کاهش دهد.
روحالله تجری ادامه داد: هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری چندین برابر حداقل دستمزد است و این فاصله هر ماه بیشتر میشود. فقط در یک مورد، افزایش اجارهبها عملاً بخش بزرگی از درآمد آنان را میبلعد. بسیاری از کارگران مجبور به اضافهکاریهای طولانی یا کار دوم شدهاند.
وی بیان کرد: افزایش قدرت خرید کارگران میتواند به گردش اقتصادی کشور کمک کند و تقویت توان مالی آنان به رونق بازار داخلی منجر میشود. نمایندگان مجلس هم باید در کنار جامعه کارگری باشند و از حق و حقوق آنها دفاع کنند. نمایندگان مجلس باید به شعار خود در زمان انتخاب درباره معیشت بهتر کارگران عمل کنند.
وی گفت: بسیاری از کارگران برای تأمین هزینههای اولیه زندگی، مجبور به حذف برخی اقلام ضروری از سبد خانوار شدهاند. اگر دولت در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به وضعیت معیشتی کارگران توجه نکند، پیامدهای اجتماعی این تصمیم میتواند گسترده باشد.
تجری افزود: افزایش دستمزد بدون مهار تورم، فقط یک مُسکن موقت است و برای بهبود واقعی وضعیت معیشت، باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ انجام شود. دولت باید با درک شرایط سخت اقتصادی، تصمیمی اتخاذ کند که بتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
وی گفت: نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار هرساله در جلسات دستمزد دلسوزانه از جامعه هدف خود دفاع میکنند و ما کارگران همیشه از نمایندگان خود تشکر کرده و با صدای رسا اعلام میکنیم که نمایندگان جامعه کارگری مورد اعتماد کارگران هستند.
وی تصریح کرد: کارگران خواستار احترام و توجه به نظرات نمایندگان خود از طرف دولت و نمایندگان کارفرمایی در جلسات دستمزد هستند. درصد اعلام حقوق طبق تورم، خواسته جامعه کارگری است.