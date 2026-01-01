همه مدیران باید خود را مسئول برگزاری انتخابات بدانند

به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در نشست هماهنگی ستاد انتخابات و دستگاه‌های اجرایی استان مازندران با تأکید بر لزوم برگزاری مطلوب انتخابات، مهم‌ترین اولویت‌ها و الزامات اجرایی را تشریح کرد.

معاون استاندار با اشاره به برنامه‌ریزی استان برای اجرای انتخابات الکترونیکی، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه فیبر نوری تأکید کرد و گفت: اولویت وزارت کشور و استانداری، استفاده از فیبر نوری است و در کنار آن باید آمادگی لازم برای پوشش اینترنتی در مناطق فاقد فیبر نیز فراهم شود.

وی در ادامه تأکید کرد: در این راستا، مخابرات استان موظف است به تعهدات خود در تفاهم‌نامه‌های منعقدشده عمل کند و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان، آموزش عوامل اجرایی را مهم‌ترین اولویت نشست‌های هماهنگی دانست و افزود: آموزش فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی در اکثر شهرستان‌ها انجام شده و پنج شهرستان باقی‌مانده نیز در دو مرحله آموزش خواهند دید.

به گفته وی، آموزش‌ها باید تخصصی، کاربردی و توسط افرادی میدانی و باتجربه انجام شود و از رویکردهای صرفاً تشریفاتی و رفع تکلیف پرهیز شود.

حسینی‌جو با تأکید بر اینکه «توسعه بدون نظم امکان‌پذیر نیست»، خاطرنشان کرد: همه اعضای ستاد باید خود را مسئول بدانند و منتظر دستور نباشند. هر یک از مدیران باید با نگاه مسئولانه و میدانی، مشکلات را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند.

حسینی‌جو به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیکی انتخابات، بررسی درخواست‌های جدید برای ایجاد یا تغییر وضعیت روستاها امکان‌پذیر نیست و تنها روستاهایی که در دوره قبل شرایط قانونی داشته‌اند، ملاک عمل خواهند بود. انتقال صندوق رأی به مناطقی با جمعیت بسیار کم، هزینه‌بر و غیراقتصادی است و باید با دقت و بررسی کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران، اطلاع‌رسانی متناسب با شرایط اجتماعی را از دیگر الزامات برگزاری انتخابات دانست و تأکید کرد: انتشار اخبار باید هوشمندانه، دقیق و به‌گونه‌ای باشد که موجب سوءبرداشت یا اثرگذاری منفی در افکار عمومی نشود.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفق آموزش‌های غیرحضوری، خواستار گسترش آموزش‌های وبیناری شد و افزود: این شیوه ضمن کاهش هزینه‌ها، اثربخشی بیشتری دارد و با رویکردهای نوین مدیریتی در دنیا همخوانی دارد.

حسینی‌جو در ادامه، بر رعایت محرمانگی استعلامات، توجیه نیروهای حراست، حفظ کرامت افراد و خانواده‌ها و جلوگیری از انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تأکید کرد و گفت: کوچک‌ترین بی‌دقتی در این حوزه می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مسول امنیتی و سیاسی استانداری همچنین موضوع امنیت انتخابات، جابه‌جایی تجهیزات و پیش‌بینی سناریوهای احتمالی را بسیار مهم دانست و خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول پیش از هرگونه اقدام شد.

رئیس ستاد انتخابات استان با تأکید بر لزوم هماهنگی مستمر میان ستاد انتخابات، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، اظهار امیدواری کرد با اعتماد متقابل، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه، انتخاباتی سالم، امن و باشکوه در استان مازندران برگزار شود.

انتهای پیام/