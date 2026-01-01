به گزارش ایلنا، کامیار مرزبانی افزود: وزش باد گرم و بی‌احتیاطی گردشگران در روشن کردن آتش در این منطقه جنگی، علت حریق در عرصه‌های جنگلی شهرستان شفت بوده است. در مجموع 1.5 هکتار به صورت سطحی طعمه آتش شد و به تنه درختان آسیب نرسید.

وی به همکاری‌های مردمی برای جلوگیری از وقوع حریق در مناطق جنگلی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مردم در صورت مشاهده آتش در جنگل‌ها و مراتع می‌توانند برای اطلاع‌رسانی با شماره 1504 و 139 تماس گیرند تا در اسرع وقت برای مهار حریق اقدام شود.

انتهای پیام/