خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل منابع طبیعی گیلان:

حریق 1.5 هکتار از عرصه‌های جنگلی شهرستان شفت را درنوردید / آتش سطحی بوده و به تنه درختان آسیب نرسید

حریق 1.5 هکتار از عرصه‌های جنگلی شهرستان شفت را درنوردید / آتش سطحی بوده و به تنه درختان آسیب نرسید
کد خبر : 1736079
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان گفت: 1.5 هکتار از عرصه‌های جنگلی تالش محله چماچا از توابع شهرستان شفت صبح امروز دچار حریق شده بود، اما ساعاتی پیش با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش‌نشانی و نیروهای بومی منطقه مهار شد.

به گزارش ایلنا، کامیار مرزبانی افزود: وزش باد گرم و بی‌احتیاطی گردشگران در روشن کردن آتش در این منطقه جنگی، علت حریق در عرصه‌های جنگلی شهرستان شفت بوده است. در مجموع 1.5 هکتار به صورت سطحی طعمه آتش شد و به تنه درختان آسیب نرسید.

وی به همکاری‌های مردمی برای جلوگیری از وقوع حریق در مناطق جنگلی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مردم در صورت مشاهده آتش در جنگل‌ها و مراتع می‌توانند برای اطلاع‌رسانی با شماره 1504 و 139 تماس گیرند تا در اسرع وقت برای مهار حریق اقدام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی