معاون هلالاحمر سیستان و بلوچستان خبر داد:
2 کشته؛ دستاورد تصادف مرگبار جاده خاش - سراوان / انحراف به چپ یکی از خودروها
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان به وقوع حادثه رانندگی دلخراش و مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: برخورد 2 دستگاه پژو 405 در مسیر جاده خاش - سراوان 2 کشته برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسن مصفا به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی مرگبار پرداخته و در این خصوص افزود: این حادثه رانندگی غروب امروز در کیلومتر 50 مسیر محور مواصلاتی خاش به سراوان رخ داد و در این راستا تیمهای عملیاتی هلالاحمر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی به عملیات رهاسازی جانباختگان این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه رانندگی 2 سرنشین یکی از خودروهای پژو 405 که جان خود را از دست داده بودند، توسط امدادگران هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان رهاسازی و تحویل همکاران انتظامی شدند.
انحراف به چپ یکی از رانندگان خودروها علت بروز حادثه
فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان نیز در این رابطه گفت: علت بروز این حادثه انحراف به چپ یکی از رانندگان خودروهای پژو بوده است. رانندگان باید توجه داشته باشند که کوچکترین غفلت پشت فرمان میتواند به وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر منجر شود.
سرهنگ مهدی خمر بر ضرورت رعایت کامل قوانین در هنگام رانندگی تأکید داشته و افزود: از مردم درخواست میشود با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به هنگام سفرهای درونشهری و برونشهری، پلیس را در انجام مأموریتهای هر چه بهتر خود یاری کنند.