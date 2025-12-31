مسدود شدن راه ارتباطی 272 روستا در استان کردستان

به گزارش ایلنا، رامین محمودی به بیشترین تمرکز راه‌های روستایی مسدود شده در استان کردستان اشاره داشته و در این خصوص افزود: بیشتر راه‌های روستایی مسدود شده مربوط به شهرستان‌های سقز، بانه و دیواندره است. راهداران و نیروهای عملیاتی با تمام توان و ماشین‌آلات در تلاش برای بازگشایی مابقی راه‌های روستایی هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی، مسیرها و جاده‌های اصلی استان کردستان باز است و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد. شهروندان، رانندگان و کاربران جاده‌ای باید در نظر داشته باشند که تردد در محور مواصلاتی مریوان - سقز با توجه به یخ‌زدگی و لغزندگی جاده فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است.

