معاون ادارهکل راهداری استان خبر داد:
مسدود شدن راه ارتباطی 272 روستا در استان کردستان
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان به بسته شدن راه ارتباطی 400 روستای این استان در پی بارش برف و کولاک اشاره کرده و گفت: با تلاش شبانهروزی راهداران از مجموع راههای روستایی مسدود شده، راه ارتباطی 128 روستا بازگشایی شد. اما راه ارتباطی 272 روستا همچنان مسدود است.
به گزارش ایلنا، رامین محمودی به بیشترین تمرکز راههای روستایی مسدود شده در استان کردستان اشاره داشته و در این خصوص افزود: بیشتر راههای روستایی مسدود شده مربوط به شهرستانهای سقز، بانه و دیواندره است. راهداران و نیروهای عملیاتی با تمام توان و ماشینآلات در تلاش برای بازگشایی مابقی راههای روستایی هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی، مسیرها و جادههای اصلی استان کردستان باز است و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد. شهروندان، رانندگان و کاربران جادهای باید در نظر داشته باشند که تردد در محور مواصلاتی مریوان - سقز با توجه به یخزدگی و لغزندگی جاده فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است.