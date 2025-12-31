خبرگزاری کار ایران
برخورد دو پراید در محور شوش–اهواز ۷ مصدوم بر جای گذاشت

بر اثر تصادف دو خودروی پراید در کیلومتر ۲۰ محور شوش–اهواز، هفت نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از وقوع یک سانحه ترافیکی در محور شوش–اهواز خبر داد و گفت: ساعت ۱۴:۳۷ امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۲۰ این محور، حوالی روستای بیت‌رحیمه، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به جزئیات حادثه افزود: در این تصادف، هفت نفر شامل سه خانم ۶۵، ۵۲ و ۴۶ ساله و چهار آقا ۴۷، ۴۳، ۳۶ و ۳۴ ساله دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد. از مجموع آسیب‌دیدگان، شش نفر برای ادامه درمان به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی جندی‌شاپور اهواز با تأکید بر پیگیری علت حادثه از سوی عوامل ذی‌ربط خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس استان همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا پوشش سریع و مؤثر حوادث جاده‌ای در محورهای پرتردد را فراهم کنند.

 

