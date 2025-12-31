خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان:

60 درصد دام‌های استان مرکزی پلاک‌کوبی شد

60 درصد دام‌های استان مرکزی پلاک‌کوبی شد
کد خبر : 1736011
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به اجرای فرایند پلاک‌کوبی دام‌های استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 60 درصد دام‌های این استان پلاک‌کوبی شده‌اند. استان مرکزی در این زمینه جزء 10 استان نخست کشور قرار دارد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا جعفری در این رابطه افزود: طرح پلاک‌کوبی دام‌ها از سال 1398 در کشور آغاز شده است. این طرح در کنار مدیریت نهاده‌های دامی، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بیمه، تسهیل خدمات و بسیاری اقدامات دیگر را امکان‌پذیر می‌کند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در استان مرکزی، دامداران این استان ملزم به پلاک‌کوبی دام‌های خود شده‌اند. دریافت هرگونه خدمات در حوزه دام و دامداری در استان منوط به انجام فرایند پلاک‌کوبی دام‌ها از سوی دامداران است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: مسئولیت اجرای پلاک‌کوبی دام‌ها با اتحادیه‌ها است و جهاد کشاورزی نقش نظارتی دارد. دامداران با مراجعه به محل‌های تعیین‌شده، پلاک‌کوبی را انجام داده و اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود.

جعفری به پیامدهایی که اجرای این طرح در پی دارد اشاره داشته و تصریح کرد: پس از اجرای فرایند کامل پلاک‌کوبی دام‌ها، دامداران مجاز به دریافت خدمات خواهند بود. برای حمایت از طرح پلاک‌کوبی دام‌ها، پلاک‌ها به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.

وی به دستاوردهای اجرای طرح پلاک‌کوبی دام‌ها اشاره کرده و بیان داشت: پلاک‌کوبی دام به منزله «کد ملی دام» محسوب می‌شود. همچنین این اقدام در حوزه صادرات دام نیز از نظر بررسی وضعیت موجود و ارائه اطلاعات کامل و صحیح، تأثیر مستقیم دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی