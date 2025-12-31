به گزارش ایلنا، غلامرضا جعفری در این رابطه افزود: طرح پلاک‌کوبی دام‌ها از سال 1398 در کشور آغاز شده است. این طرح در کنار مدیریت نهاده‌های دامی، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بیمه، تسهیل خدمات و بسیاری اقدامات دیگر را امکان‌پذیر می‌کند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در استان مرکزی، دامداران این استان ملزم به پلاک‌کوبی دام‌های خود شده‌اند. دریافت هرگونه خدمات در حوزه دام و دامداری در استان منوط به انجام فرایند پلاک‌کوبی دام‌ها از سوی دامداران است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: مسئولیت اجرای پلاک‌کوبی دام‌ها با اتحادیه‌ها است و جهاد کشاورزی نقش نظارتی دارد. دامداران با مراجعه به محل‌های تعیین‌شده، پلاک‌کوبی را انجام داده و اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود.

جعفری به پیامدهایی که اجرای این طرح در پی دارد اشاره داشته و تصریح کرد: پس از اجرای فرایند کامل پلاک‌کوبی دام‌ها، دامداران مجاز به دریافت خدمات خواهند بود. برای حمایت از طرح پلاک‌کوبی دام‌ها، پلاک‌ها به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.

وی به دستاوردهای اجرای طرح پلاک‌کوبی دام‌ها اشاره کرده و بیان داشت: پلاک‌کوبی دام به منزله «کد ملی دام» محسوب می‌شود. همچنین این اقدام در حوزه صادرات دام نیز از نظر بررسی وضعیت موجود و ارائه اطلاعات کامل و صحیح، تأثیر مستقیم دارد.

