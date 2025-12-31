به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در نشست بخشداران استان قزوین که با محوریت آمادگی برای برگزاری انتخابات برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه بخشداران گفت: بخشداران کارگزاران و مأموران سیاسی دولت در بخش‌ها هستند؛ وظیفه دارند ضمن حضور فعال در میان مردم و تکریم آنان نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های دولت و تأمین امنیت حوزه خود اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اشراف کامل بخشداران به قانون انتخابات، خواستار مطالعه دقیق قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتخاباتی شد و افزود: مسئولیت اصلی برگزاری انتخابات و تأمین امنیت در هر بخش بر عهده بخشدار است و این مسئولیت باید با دقت، بی‌طرفی و تعهد کامل انجام شود.

احمدپور همچنین بر هماهنگی کامل بخشداران با فرمانداران تأکید کرد و گفت: انتخاب اعضای هیئت اجرایی از میان افراد معتمد، خوش‌نام و باورمند به سیاست‌های اجرایی دولت، نقش مهمی در تحقق سلامت انتخابات دارد.

معاون سیاسی استاندار محور اصلی برگزاری انتخابات را سلامت، صیانت از آرای مردم، تأمین امنیت و ایجاد زمینه برای مشارکت حداکثری دانست و خاطرنشان کرد: انتخابات جلوه‌ای از اراده ملی است و بخشداران باید با اشراف دقیق، هماهنگی مستمر و ارتباط نزدیک با مردم، شرایط لازم برای انتخاباتی باشکوه، امن و سالم را فراهم کنند.

