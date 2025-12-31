معاون سیاسی استاندار قزوین:
انتخابات جلوهای از اراده ملی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: انتخابات جلوهای از اراده ملی است و بخشداران باید با اشراف دقیق، هماهنگی مستمر و ارتباط نزدیک با مردم، شرایط لازم برای انتخاباتی باشکوه، امن و سالم را فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در نشست بخشداران استان قزوین که با محوریت آمادگی برای برگزاری انتخابات برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه بخشداران گفت: بخشداران کارگزاران و مأموران سیاسی دولت در بخشها هستند؛ وظیفه دارند ضمن حضور فعال در میان مردم و تکریم آنان نسبت به اجرای دقیق سیاستهای دولت و تأمین امنیت حوزه خود اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اشراف کامل بخشداران به قانون انتخابات، خواستار مطالعه دقیق قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای انتخاباتی شد و افزود: مسئولیت اصلی برگزاری انتخابات و تأمین امنیت در هر بخش بر عهده بخشدار است و این مسئولیت باید با دقت، بیطرفی و تعهد کامل انجام شود.
احمدپور همچنین بر هماهنگی کامل بخشداران با فرمانداران تأکید کرد و گفت: انتخاب اعضای هیئت اجرایی از میان افراد معتمد، خوشنام و باورمند به سیاستهای اجرایی دولت، نقش مهمی در تحقق سلامت انتخابات دارد.
معاون سیاسی استاندار محور اصلی برگزاری انتخابات را سلامت، صیانت از آرای مردم، تأمین امنیت و ایجاد زمینه برای مشارکت حداکثری دانست و خاطرنشان کرد: انتخابات جلوهای از اراده ملی است و بخشداران باید با اشراف دقیق، هماهنگی مستمر و ارتباط نزدیک با مردم، شرایط لازم برای انتخاباتی باشکوه، امن و سالم را فراهم کنند.