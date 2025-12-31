رییس پلیس راه استان سمنان:
جاده دامغان - گلوگاه از شب گذشته تاکنون همچنان مسدود است
رییس پلیس راه استان سمنان به مسدود ماندن یکی از محورهای مواصلاتی این استان به دلیل بارش برف و شرایط ناپایدار و نامساعد جوی اشاره کرده و گفت: جاده دامغان - گلوگاه در مسیر ارتباطی استان گلستان، همچنان به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود است. اما ۲ محور دیگر شمالی استان سمنان بازگشایی شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی به تشریح جزئیات بازگشایی 2 محور شمالی استان سمنان اشاره داشته و در این رابطه افزود: جاده چشمهعلی دامغان - کیاسر در مسیر ارتباطی استان مازندران و جاده توسکستان در مسیر ارتباطی شاهرود - آزادشهر، که شب گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود بود، باز شده است.
وی ادامه داد: رانندگان از مسافرتهای غیرضروری پرهیز کنند. اما در صورت الزام به سفر، همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ برای خودروهای عبوری از گردنهها و ارتفاعات برفگیر استان سمنان ضروری است. شهروندان به هنگام سفر لباس گرم، سوخت کامل و مواد خوراکی فاسدنشدنی به همراه داشته باشند.
رییس پلیس راه استان سمنان اظهار داشت: بیتوجهی رانندگان به جلو، ترمز ناگهانی در جادههای لغزنده، حرکات نمایشی خطرناک، سرعت غیرمجاز و واژگونی خودرو از مهمترین عوامل تصادفات جادهای در محورهای مواصلاتی استان سمنان است و رعایت هشدارهای پلیس راه میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.