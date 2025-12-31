خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت ۱.۸ همتی سیلاب به کشاورزی خوزستان؛ نیمی از خسارات در چهار شهرستان حوزه منگشت

خسارت ۱.۸ همتی سیلاب به کشاورزی خوزستان؛ نیمی از خسارات در چهار شهرستان حوزه منگشت
کد خبر : 1735679
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آب‌گرفتگی و سیلاب در ۱۱ شهرستان استان خبر داد و گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد سیلاب اخیر حدود ۱.۸ همت خسارت به بخش کشاورزی وارد کرده که نزدیک به ۵۰ درصد آن مربوط به چهار شهرستان حوزه منگشت است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطان‌کاظمی در جلسه بررسی خسارات سیلاب اخیر، اظهار کرد: ۱۱ شهرستان استان خوزستان دچار آب‌گرفتگی و سیلاب شده‌اند که بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱.۸ همت خسارت به بخش کشاورزی وارد شده است.

به گفته وی، نزدیک به ۵۰ درصد این خسارات مربوط به چهار شهرستان واقع در حوزه منگشت است.

وی با اشاره به روند جبران خسارات در بخش زراعت، افزود: با توجه به پوشش بیمه فراگیر محصولات کشاورزی، از هفته آینده کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان‌ها مستقر می‌شوند و خسارات واردشده به بخش زراعت از محل بیمه پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره خسارات زیرساختی نیز عنوان کرد: خسارات واردشده به قنوات، کانال‌ها و جاده‌های بین مزارع توسط خود جهاد کشاورزی تعیین و برآورد می‌شود و پیگیری‌های لازم برای جبران این خسارات در حال انجام است.

سلطان‌کاظمی ادامه داد: در بخش گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و سایر واحدهای تولیدی، امکان پرداخت تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی وجود دارد. همچنین همانند سیل سال ۱۳۹۸، در صورت تصویب دولت، امکان پرداخت خسارت به بهره‌بردارانی که فاقد بیمه بوده‌اند نیز فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه گفت: در استان خوزستان حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که کانال‌های درجه سه و چهار در اراضی آبی و همچنین مسیرهای سیلابی و تخلیه آب در اراضی دیم نیازمند لایروبی هستند و می‌توان از محل اعتبارات دهیاری‌ها برای اجرای این اقدامات استفاده کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی