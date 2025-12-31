امکان تردد در محور اندیکا–تاراز فقط با زنجیر چرخ/اجتناب از تردد غیر ضروری

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، با توجه به یخ‌زدگی سطح جاده در این محور کوهستانی، تردد خودرو‌ها تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکان‌پذیر بوده و رانندگان باید با احتیاط کامل حرکت کنند.

بر اساس این گزارش، مرکز مدیریت راه‌های استان با تاکید بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری، از کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت تردد در محور‌های استان را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ دریافت کرده و توصیه‌های ایمنی را در طول مسیر رعایت کنند.

محور کوهستانی اندیکا–تاراز در روز‌های اخیر به‌دلیل فعالیت سامانه بارشی، بارش برف، یخ‌زدگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، به‌صورت موقت مسدود شده بود.

همزمان اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به بارش برف در ارتفاعات، مه‌گرفتگی و لغزندگی محور‌های کوهستانی شمال و شمال‌شرق استان هشدار داده بود.

در همین راستا، نیرو‌های راهداری با اجرای عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر، این محور را بازگشایی کردند؛ با این حال، به‌دلیل تداوم سرما و احتمال یخ‌زدگی، تردد در محور اندیکا–تاراز همچنان مشروط به همراه داشتن زنجیر چرخ اعلام شده و به رانندگان توصیه شده است اطلاعیه‌های هواشناسی و وضعیت راه‌ها را به‌طور مستمر پیگیری کنند.

