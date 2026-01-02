به گزارش خبرنگار ایلنا، نبود زیرساخت‌های متناسب با مهاجرپذیر بودن ارومیه، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نبود سیستم‌های حمل‌ونقل نوین شهری همچون تراموا و خطوط BRT، تردد گسترده خودروهای فرسوده، کمبود پارکینگ و ضعف فرهنگ رانندگی از سوی برخی شهروندان، موجب بروز ترافیک سنگین در اغلب خیابان‌های اصلی این شهر شده است.

هرچند تکمیل رینگ کمربندی در سال‌های اخیر تا حدودی به روان‌سازی ترافیک شهری کمک کرده، اما در هسته مرکزی شهر به دلیل بافت قدیمی و تاریخی از یک سو و عملیاتی نشدن وعده‌های مسئولان در زمینه اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و ایجاد خطوط ویژه از سوی دیگر، موجب شده شهروندان همچنان با چالش ترافیک دست‌وپنجه نرم کنند.

در این میان، نباید نقش شهروندان را در تشدید ترافیک نادیده گرفت. افزایش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین، بی‌میلی به بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی، سهم قابل توجهی در شکل‌گیری ترافیک‌های سرسام‌آور در ارومیه دارد.

گلایه شهروندان ارومیه از ترافیک‌های فرساینده شهری

ترافیک سنگین خیابان‌های ارومیه به یکی از مهم‌ترین معضلات روزمره شهروندان تبدیل شده و صدای نارضایتی مردم را درآورده است. بسیاری از شهروندان، ضعف فرهنگ رانندگی، افزایش بی‌رویه خودروها و نبود نظارت مؤثر را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند.

مسعود حکمت، یکی از شهروندان ارومیه‌ای، با اشاره به تردد گسترده خودروها در تمامی ساعات شبانه‌روز گفت: ورود بدون کنترل و نظارت خودروها به معابر شهری و ضعف فرهنگ ترافیکی، عامل اصلی ایجاد ترافیک در ارومیه است.

به گفته وی، مسیرهایی همچون تفرجگاه بند، خیابان‌های طالقانی، امام، مطهری، کاشانی، سرداران، امینی و مدرس از پرترافیک‌ترین معابر شهر به شمار می‌روند.

این شهروند کم‌توجهی متولیان به اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی را از دیگر دلایل تشدید این معضل عنوان می‌کند.

کیوان حسنی، شهروند دیگر ارومیه‌ای، با انتقاد از اتلاف وقت شهروندان در ترافیک گفت: امروز مردم برای رسیدن به هر مقصدی ناچارند بیش از یک ساعت در ترافیک خیابان‌های اصلی شهر معطل شوند و این موضوع تأثیر منفی مستقیمی بر روحیه آنان دارد.

وی با اشاره به بافت قدیمی و باریک بسیاری از خیابان‌ها افزود: حتی در معابری که عرض مناسب دارند، به دلیل کمبود پارکینگ و تراکم جمعیت، شاهد پارک دوبله خودروها و در نتیجه تشدید ترافیک هستیم.

حسنی، افزایش روزافزون تعداد خودروها را نگران‌کننده دانست و گفت: شهرداری می بایست در صدور پروانه‌های ساختمانی، الزام تأمین پارکینگ متناسب با تعداد واحدهای مسکونی را جدی‌تر دنبال کند.

وی همچنین رعایت نکردن قوانین رانندگی و ضعف عملکرد برخی آموزشگاه‌های رانندگی در آموزش اصول صحیح رانندگی را از دیگر عوامل تشدید ترافیک عنوان کرد.

رسول جعفرنژاد شهروندی که یکی از اعضای خانواده‌اش بیمار است، از تبعات انسانی ترافیک سخن گفت و افزود: ترافیک خیابان کاشانی به حدی شدید است که در شرایط بحرانی، بارها با تأخیر بیمارمان را به مراکز درمانی رسانده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: خودروهای امدادی نیز به دلیل ترافیک سنگین، برای حضور به‌موقع در محل حادثه با مشکلات جدی مواجه‌اند و گاهی ناچار به عبور از مسیرهای غیرمجاز می‌شوند.

به گفته جعفرنژاد، نبود زیرساخت‌های مناسب، کمبود پارکینگ، فرهنگ پایین رانندگی و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از عوامل تداوم این معضل است.

وی با اشاره به تکمیل رینگ کمربندی اول شهر می‌گوید: هرچند این پروژه بخشی از ترافیک را کاهش داده، اما برای حل ریشه‌ای مشکل ترافیک در دومین شهر پرترافیک کشور، هنوز راهکار اساسی ارائه نشده است.

ارومیه, شهر خودروهای فرسوده

در همین رابطه، رضا پناهی مقدم، رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، استفاده از حمل‌ونقل عمومی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش بار ترافیکی شهر دانست و اظهار کرد: تشویق شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی ضروری است، اما تحقق این امر مستلزم تأمین ناوگان عمومی نو، ارزان و در دسترس است.

وی با تأکید بر نقش حمل‌ونقل عمومی در ساعات اوج ترافیک، افزود: مردم بهترین مدیران کنترل ترافیک هستند و باید فرهنگ‌سازی گسترده‌تری در این زمینه صورت گیرد.

رئیس پلیس راهور استان همچنین به کندی روند نوسازی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: مالکان این خودروها برای تعویض یا از رده خارج کردن وسایل نقلیه خود با مشکلات متعددی مواجه‌اند.

پناهی مقدم، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کلان‌شهرها استفاده از خودروهای نو رواج یافته، اما در ارومیه به دلیل قیمت پایین خودروهای فرسوده و توان مالی محدود مردم، این خودروها همچنان مورد استقبال قرار می‌گیرند.

وی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را فرآیندی هزینه‌بر و زمان‌بر دانست و تأکید کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند حمایت و فراهم‌سازی بسترهای لازم از سوی دولت است تا خروج این خودروها از چرخه تردد با سهولت بیشتری انجام شود.

پناهی مقدم، تعریف خطوط ویژه از جمله راه‌اندازی تراموا را از جمله اقدامات مؤثر در تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی دانست و گفت: باید مردم بیش از پیش به استفاده از حمل‌ونقل عمومی ترغیب شوند، چراکه همکاری و تعامل شهروندان با مسئولان و رعایت فرهنگ صحیح استفاده از خودروی شخصی می‌تواند مدیریت شهری را در رسیدن به وضعیت مطلوب خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل یاری کند.

نبود مطالعات دقیق، عامل ترافیک در خیابان‌های جدیدالاحداث

حسین پناهی،رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این خصوص با اشاره به ترافیک سنگین معابر قدیمی شهر به خبرنگار ایلنا گفت: مشکل ترافیک در خیابان‌های قدیمی تنها با ایجاد پارکینگ و اعمال محدودیت‌های ترافیکی قابل کنترل است.

پناهی،با اشاره به خیابان‌های حسنی، آزادگان و محدوده بیمارستان میلاد اظهار کرد: با وجود آن‌که از زمان احداث این معابر مدت زمان زیادی نگذشته، اما به دلیل نبود مطالعات دقیق و ضعف برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، مشکل کمبود پارکینگ در این مناطق نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود.

وی افزود: ذائقه حاکم بر مدیریت ساخت‌وساز شهری و همچنین کمبود امکانات و خدمات شهری در مناطق مختلف، شهروندان را برای تأمین نیازهای خود ناچار به سفرهای تک‌سرنشین به هسته مرکزی شهر کرده است.

پناهی با بیان اینکه، در حال حاضرحدود ۴۰ درصد ساخت‌وساز در خیابان حسنی به‌عنوان یکی از کانون‌های ترافیکی شهر انجام نشده است، تأکید کرد: ضروری است مدیریت شهری از هم‌اکنون برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی دقیقی در زمینه احداث پارکینگ داشته باشد.

افزایش ۸۰ درصدی بودجه مدیریت و مهندسی حمل‌ونقل

رضا صفری سرپرست حوزه مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری ارومیه نیز در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ضرورت چاره‌اندیشی برای معضلات ترافیکی و رفع نقاط حادثه‌خیز شهری تصریح کرد: حل مشکلات ترافیکی یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری ارومیه است.

صفری با بیان اینکه طی یک سال گذشته و هم‌زمان با تغییرات مدیریتی در شهرداری، حوزه حمل‌ونقل و ترافیک همواره یکی از محورهای اصلی جلسات انتخاب شهردار بوده است، گفت: تداوم پروژه‌های ترافیکی پیشین یا تغییر رویکردها، از مباحث مهم مطرح‌شده در این جلسات بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌های شهری متناسب با افزایش تعداد خودروها توسعه یافته است، اظهار کرد: متأسفانه در حوزه زیرساخت‌ها، هم‌زمان با رشد جمعیت و افزایش خودروها، تغییر محسوسی رخ نداده است.

صفری دلیل اصلی این موضوع را بی‌توجهی به مباحث مهندسی ترافیک دانست و افزود: در بخش زیرساخت‌های درون‌شهری با مشکلاتی نظیر کمبود پارکینگ در ساخت‌وسازهای شخصی و دولتی، نبود پل‌های مکانیزه عابران پیاده و فقدان پیاده‌راه‌های مناسب مواجه هستیم.

سرپرست حوزه مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری ارومیه با اشاره به رویکرد «توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)» که از سوی شهردار جدید ارومیه مطرح شده است، گفت: این رویکرد که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا اجرا شده، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت شهری ارومیه باشد.

وی ادامه داد: تداوم و رفع مشکلات فنی و حقوقی پروژه کمربندی دوم، اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان، پیگیری مطالعات جامع شهر ارومیه، بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک و همچنین بازنگری مطالعات ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی و خطوط BRT، نویدبخش تغییرات مبتنی بر کار کارشناسی در میان‌مدت است.

صفری با اشاره به چالش‌های پیچیده حوزه حمل‌ونقل شهری در سال جاری خاطرنشان کرد: مطالبات بهره‌برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی، آمار تصادفات درون‌شهری و مشکلات جایگاه‌های CNG شهرداری از جمله این چالش‌ها بوده است که با تغییرات مدیریتی، پیگیری احیای معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، فراهم‌سازی مقدمات راه‌اندازی مرکز کنترل ترافیک، نصب دوربین‌های ثبت مکانیزه تخلف در سطح شهر و افزایش ۸۰ درصدی بودجه مدیریت و مهندسی حمل‌ونقل، می‌توان به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش بخشی از مشکلات این حوزه امیدوار بود.

