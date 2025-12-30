تداوم امدادرسانی هلالاحمر خوزستان به متأثرین بارشهای اخیر در ۱۰ شهرستان/رهاسازی ۱۵۳ خودرو گرفتار در برف
در پی بارشهای شدید از ۷ دیماه و بروز آبگرفتگی و سیلاب در ۱۰ شهرستان استان خوزستان، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر از نخستین دقایق وقوع حادثه وارد عمل شده و عملیات امداد و نجات و خدماترسانی به متأثرین همچنان با تمام توان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان خوزستان؛ با تشدید بارشها از ۷ دیماه و وقوع خسارات در مناطق شهری و روستایی، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر بار دیگر در کنار مردم قرار گرفته و عملیات امداد و نجات را از همان دقایق اولیه آغاز کردند. این اقدامات در حال حاضر نیز بهصورت مستمر در مناطق حادثهدیده در جریان است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان در نشست مدیریت بحران که با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای خدماترسان در منطقه قلعهتل شهرستان باغملک برگزار شد، با اشاره به ابعاد خسارات ناشی از بارشهای اخیر گفت: بارندگیهای سنگین موجب بالا آمدن آبهای سطحی و ورود آب به منازل برخی مناطق شهری و روستایی شد که در پی آن، ۱۰ شهرستان استان از جمله ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، آغاجاری، اندیکا، لالی، باوی، رامهرمز، شوشتر و هفتکل دچار خسارت شدند.
دکتر حسن عبودی مزرعی افزود: تاکنون تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با بهرهگیری از ظرفیتهای امدادی، به ۷۷۵ خانوار شامل ۲ هزار و ۹۷۵ نفر از متأثرین سیلاب و آبگرفتگی خدمات اضطراری ارائه کردهاند که این خدمات شامل اسکان اضطراری و توزیع اقلام ضروری بوده است.
وی با تشریح بخشی از اقدامات انجامشده اظهار کرد: در این مدت، ۱۰۷ نفر از متأثرین بهصورت اضطراری اسکان داده شده و ۱۵۳ دستگاه خودرو گرفتار در مسیرهای برفگیر و آبگرفته نیز توسط نیروهای امدادی رهاسازی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان ادامه داد: تیمهای عملیاتی علاوه بر توزیع اقلام زیستی شامل ۲۲ تخته چادر، ۶۷۳ تخته پتو، ۳۰۷ تخته موکت، ۶۰ شعله والور، ۱۰۱ کلمن آب، ۶ ست ظروف، ۳۶ شعله فانوس، ۶۷ بسته اقلام بهداشتی، ۶۰ بشکه آب و ۴۷۸ کیلوگرم نایلون پوششی، بستههای غذایی نظیر برنج، روغن، چای، ماکارونی و کنسروجات را نیز برای تغذیه اضطراری میان متأثرین توزیع کردهاند.
دکتر عبودی مزرعی با تأکید بر تداوم عملیات امدادرسانی تصریح کرد: تمامی تیمهای عملیاتی با تمرکز بر رهاسازی، اسکان اضطراری و توزیع اقلام امدادی، پس از ارزیابیهای میدانی و پایش مستمر شرایط، تلاش میکنند خدماترسانی را در سریعترین زمان و به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در مسیرهای برفگیر و آبگرفته خودداری کرده و در صورت بروز شرایط اضطراری، با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند تا خدمات امدادی بهموقع و ایمن ارائه شود.