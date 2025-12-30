خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان ایلام ؛

قتل پدر ۵۰ ساله توسط پسرش در ایلام

فرمانده انتظامی استان ایلام از وقوع یک فقره قتل در پی درگیری خانوادگی در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری خانوادگی در یکی از محلات شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد مردی ۵۰ ساله بر اثر اصابت سلاح سرد به شدت مجروح شده است که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: در بررسی‌های اولیه و تحقیقات مأموران انتظامی مشخص شد فرزند ۲۲ ساله مقتول، به دلیل اختلافات شخصی، پدر خود را با سلاح سرد مجروح کرده و بلافاصله از محل متواری شده است.

سردار سلمانی با بیان اینکه فرد مجروح علیرغم تلاش کادر درمان در بیمارستان جان خود را از دست داد، تصریح کرد: با توجه فرار قاتل از منزل، مأموران انتظامی شهرستان ایلام موفق شدند با شناسایی مخفیگاه متهم و با هماهنگی قضایی، نامبرده را در کمتر از نیم ساعت دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به قتل پدر خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

