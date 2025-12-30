خبرگزاری کار ایران
عامل آتش زدن خودرو سواری در روانسر دستگیر شد

فرمانده انتظامی روانسر از دستگیری عامل آتش سوزی عمدی یک دستگاه خودرو سواری در این شهرستان با تلاش و پیگیری شبانه‌روزی ماموران پلیس خبر داد

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  سرهنگ محمد حسین عباسی در این خصوص، اظهار کرد: به دنبال آتش سوزی عمدی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ در محله فرهنگیان روانسر و گزارش موضوع به پلیس، رسیدگی فوری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس روانسر پس از چند روز کار اطلاعاتی و در تحقیقات گسترده خود سرانجام موفق به شناسایی عامل آتش سوزی خودرو سواری شدند.

 عباسی تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه عامل آتش‌سوزی خودرو پژو ۲۰۷، در عملیاتی منسجم و پیش از آنکه فرصت فرار به متهم بدهند، وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

 فرمانده انتظامی روانسر بابیان اینکه تحقیق از متهم و مشخص شدن انگیزه وی از آتش زدن خودرو پژو ۲۰۷ ادامه دارد، گفت: نتیجه تحقیقات در اسرع وقت به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

