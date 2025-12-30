عامل آتش زدن خودرو سواری در روانسر دستگیر شد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ محمد حسین عباسی در این خصوص، اظهار کرد: به دنبال آتش سوزی عمدی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ در محله فرهنگیان روانسر و گزارش موضوع به پلیس، رسیدگی فوری در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس روانسر پس از چند روز کار اطلاعاتی و در تحقیقات گسترده خود سرانجام موفق به شناسایی عامل آتش سوزی خودرو سواری شدند.

عباسی تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه عامل آتش‌سوزی خودرو پژو ۲۰۷، در عملیاتی منسجم و پیش از آنکه فرصت فرار به متهم بدهند، وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی روانسر بابیان اینکه تحقیق از متهم و مشخص شدن انگیزه وی از آتش زدن خودرو پژو ۲۰۷ ادامه دارد، گفت: نتیجه تحقیقات در اسرع وقت به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

