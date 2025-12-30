به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۰ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۷ هزار تومان و هر یورو ۱۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار در حال معامله است.

هر انس جهانی ۴۳۶۵ دلار در حال معامله است.

انتهای پیام/