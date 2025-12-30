خبرگزاری کار ایران
استاندار گیلان اعلام کرد:

تمام ادارات و مراکز آموزشی گیلان چهارشنبه تعطیل شد

استاندار گیلان اعلام کرد: تمام ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک‌های استان برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه به علت برودت هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس دقایقی پیش با اشاره به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان از تعطیلی  کلیه ادارات، دستگاه های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بانک‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی برای روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه خبر داد.

وی افزود: این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روز‌های آینده در سطح استان و در راستای تامین انرژی پایدار اتخاذ شده است.

استاندار گیلان همچنین تصریح کرد: بر اساس اعلام این کارگروه، تمامی امتحانات هماهنگ و نهایی سراسری مدارس و دانشگاه ها طبق برنامه برگزار خواهد شد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان به هم استانی ها توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهى و صرفه جویی را بعمل آورند.

