دستگیری یک متهم به قتل در حادثه بنددره بیرجند

به گزارش ایلنا، احمد قاسمی افزود: روز گذشته 8 دی ماه حوالی ساعت 16، گزارشی از سوی یگان امداد مبنی بر وقوع قتل یک نفر در ارتفاعات بند دره بیرجند دریافت شد. در این راستا بلافاصله بازپرس پرونده، تیم پزشکی قانونی، تیم امداد و نجات و دایره جنایی در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: امروز در جریان تحقیقات، فردی مشکوک دستگیر و به جرم به قتل اعتراف کرد. لباس خون‌آلود و آلت قتاله از منزل متهم به قتل کشف شده است. پرونده این قتل با دستگیری متهم و کشف ادله جرم در حال رسیدگی و سپری کردن روند قضایی است و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی اظهار داشت: این متهم همچنین در خصوص سقوط چندی پیش جوانی از ارتفاعات کوه که باعث مصدومیت این فرد شد، اعتراف کرد که عامل وقوع این حادثه نیز خودش بوده است و جوان مذکور را از بالای کوه پرت کرده است.

