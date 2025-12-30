خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی خبر داد؛

دستگیری یک متهم به قتل در حادثه بنددره بیرجند

دستگیری یک متهم به قتل در حادثه بنددره بیرجند
کد خبر : 1735350
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از دستگیری گفت: یک متهم به ارتکاب قتل در منطقه گردشگری بنددره بیرجند شناسایی و دستگیر شد. متهم اذعان داشته که با وارد کردن ضربات چاقو به نقاط حساس بدن، مقتول را به قتل رسانده است.

به گزارش ایلنا، احمد قاسمی افزود: روز گذشته 8 دی ماه حوالی ساعت 16، گزارشی از سوی یگان امداد مبنی بر وقوع قتل یک نفر در ارتفاعات بند دره بیرجند دریافت شد. در این راستا بلافاصله بازپرس پرونده، تیم پزشکی قانونی، تیم امداد و نجات و دایره جنایی در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: امروز در جریان تحقیقات، فردی مشکوک دستگیر و به جرم به قتل اعتراف کرد. لباس خون‌آلود و آلت قتاله از منزل متهم به قتل کشف شده است. پرونده این قتل با دستگیری متهم و کشف ادله جرم در حال رسیدگی و سپری کردن روند قضایی است و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی اظهار داشت: این متهم همچنین در خصوص سقوط چندی پیش جوانی از ارتفاعات کوه که باعث مصدومیت این فرد شد، اعتراف کرد که عامل وقوع این حادثه نیز خودش بوده است و جوان مذکور را از بالای کوه پرت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی