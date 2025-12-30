خبرگزاری کار ایران
ادارات ایلام تعطیل و مدارس غیر حضوری شدند

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری از تعطیلی مدارس و ادارات خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، علی محمد پاکدل گفت: با توجه به گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر استمرار شرایط ناپایدار جوی حاکم بر استان شامل  کاهش محسوس دما و احتمال یخبندان، به منظور صیانت از سلامت شهروندان و مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، کلیه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام، روز چهارشنبه۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام می‌شود.
علی‌محمد پاکدل نژادبا تاکید بر اینکه این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی، خدماتی و عملیاتی نبوده و این مراکز طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اظهار کرد: آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. 
در عین حال، آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های نهایی پایه نهم و همچنین آزمونهای دانشگاه پیام نور  مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار می‌شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در پایان توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش همشهرسان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم را به عمل آورند و مدیران محترم ادارات و مدارس نسبت به خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی نظارت لازم را به‌عمل آورند.

