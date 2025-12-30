به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، رضا اسماعیلی اظهار کرد: طبق آمار ارائه‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴، طبق ۳۰۰ روزی که سنجش انجام شد، تنها ۹ روز هوای پاک در مشهد ثبت شده است، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۲۵ روز بوده است که کاهش روزهای هوای پاک به درصد، معادل حدود ۶۴ درصد کاهش نسبت به سال گذشته است.

وی با اشاره به ۱۱۲ روز هوای قابل قبول از ابتدای سال جاری تا چهارم دی ماه، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، مشهد ۲۵ روز هوای پاک، ۱۸۷ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و تنها ۲ روز ناسالم برای تمامی افراد داشته است. علاوه بر کاهش روزهای هوای پاک، تعداد روزهای ناسالم نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی شهرداری مشهد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش چشمگیر روزهای ناسالم در مشهد، تغییرات شرایط هواشناسی و اقلیمی بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۴ به دلیل کم‌بارشی و خشکسالی در منطقه، شرایطی برای خیزش گرد و غبار فراهم شده است که تأثیرات آن بر کیفیت هوا محسوس بوده است. همچنین شرایط جوی پایداری که در مشهد حاکم بوده ‌است، باعث انباشت آلاینده‌ها در سطح شهر شده و در نتیجه، میزان آلودگی هوا افزایش یافته است.

اسماعیلی ادامه داد: مشهد با حجم بالای تردد و فعالیت‌های صنعتی یکی از کلان‌شهرهای کشور محسوب می‌شود که این عوامل نیز به انتشار آلاینده‌ها کمک می‌کند. همچنین در سال ۱۴۰۴، روزانه ۷ میلیون سفر در سطح شهر مشهد انجام می‌شود و این حجم بالای تردد به همراه فعالیت‌های صنعتی و استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند مازوت و گازوئیل به شدت بر کیفیت هوا تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا به طور مستقیم بر سلامت شهروندان تاثیر منفی دارد، خاطرنشان کرد: طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال گذشته ۷ میلیون نفر در سطح جهانی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. بنابراین لازم است اقدامات جدی‌تری برای مقابله با آلودگی هوا در سطح کلان‌شهرها به ویژه مشهد انجام شود.

مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی شهرداری مشهد در خصوص اقدامات قابل انجام برای بهبود کیفیت هوا در مشهد، گفت: مهم‌ترین عامل آلایندگی هوا در مشهد، خودروهای شخصی و نیروگاه‌ها هستند که بیش از ۵۰ درصد آلاینده‌های موجود در هوای شهر را تولید می‌کنند. اگر بتوانیم این دو عامل را کنترل و محدود کنیم، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت هوا خواهیم داشت.

اسماعیلی با تاکید بر اهمیت توجه به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود کیفیت هوا، بیان کرد: عوامل مختلفی مانند، توپوگرافی و شرایط اقلیمی نیز می‌توانند آلودگی هوا را تشدید کنند. به همین دلیل لازم است که به صورت جامع و هماهنگ به این مشکلات پرداخته شود.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند وضعیت کیفیت هوا را از طریق سایت مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد پیگیری کرده و فعالیت‌های خود را بر اساس وضعیت آلودگی هوا تنظیم کنند.

انتهای پیام/