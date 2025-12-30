خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۰۰ روستای آذربایجان شرقی در محاصره برف

۴۰۰ روستای آذربایجان شرقی در محاصره برف
کد خبر : 1735139
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: در پی بارش برف در استان راه ارتباطی ۴۰۰ روستا مسدود شده است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، غلامرضا رسول‌زاده امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر تردد در راه‌های استان آذربایجان شرقی برقرار است، اما در برخی محورها با مشکل تردد مواجه هستیم.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مسیرهای روستایی به‌ویژه در شهرستان‌های هشترود، چاراویماق، بستان‌آباد و مراغه مسدود شده‌اند و در مجموع راه‌های ۴۰۰ روستا بسته است.

رسول‌زاده با بیان اینکه تلاش خواهد شد تا تمامی مسیرهای مسدود شده بازگشایی شوند، گفت:در صورت بروز شرایط اورژانسی همکاران ما با استقرار 2 دستگاه ماشین آلات سنگین و تجهیزات لازم در محل حضور دارند و آماده امدادرسانی هستند.

مسدود شدن راه ارتباطی ۳۵ روستا در سراب

در همین حال فرماندار سراب نیز اعلام کرد که بارش برف و کولاک محورهای مواصلاتی این شهرستان را لغزنده و راه ارتباطی ۳۵ روستا را مسدود کرده است.

علی جهانی فرماندار سراب گفت: بارش برف که از شامگاه روز دوشنبه در این شهرستان آغاز شد تا بامداد روز سه شنبه امداد داشت.

وی افزود: راه ارتباطی ۳۵ روستا در این شهرستان مسدود شد که ۶ اکیپ راهداری با ۱۲ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول نمک پاشی، برف روبی و بازگشایی محورهای اصلی و فرعی هستند.

جهانی با تاکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت:رانندگانی که قصد عبور از جاده‌های سراب را دارند باید خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و از سیستم گرمایشی و روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی