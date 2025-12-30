۴۰۰ روستای آذربایجان شرقی در محاصره برف
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی گفت: در پی بارش برف در استان راه ارتباطی ۴۰۰ روستا مسدود شده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، غلامرضا رسولزاده امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر تردد در راههای استان آذربایجان شرقی برقرار است، اما در برخی محورها با مشکل تردد مواجه هستیم.
وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مسیرهای روستایی بهویژه در شهرستانهای هشترود، چاراویماق، بستانآباد و مراغه مسدود شدهاند و در مجموع راههای ۴۰۰ روستا بسته است.
رسولزاده با بیان اینکه تلاش خواهد شد تا تمامی مسیرهای مسدود شده بازگشایی شوند، گفت:در صورت بروز شرایط اورژانسی همکاران ما با استقرار 2 دستگاه ماشین آلات سنگین و تجهیزات لازم در محل حضور دارند و آماده امدادرسانی هستند.
مسدود شدن راه ارتباطی ۳۵ روستا در سراب
در همین حال فرماندار سراب نیز اعلام کرد که بارش برف و کولاک محورهای مواصلاتی این شهرستان را لغزنده و راه ارتباطی ۳۵ روستا را مسدود کرده است.
علی جهانی فرماندار سراب گفت: بارش برف که از شامگاه روز دوشنبه در این شهرستان آغاز شد تا بامداد روز سه شنبه امداد داشت.
وی افزود: راه ارتباطی ۳۵ روستا در این شهرستان مسدود شد که ۶ اکیپ راهداری با ۱۲ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول نمک پاشی، برف روبی و بازگشایی محورهای اصلی و فرعی هستند.
جهانی با تاکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت:رانندگانی که قصد عبور از جادههای سراب را دارند باید خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و از سیستم گرمایشی و روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.