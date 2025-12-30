سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه مراغه منصوب شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی که پیشتر و بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در دولت یازدهم و دوازدهم فرماندار مراغه شده بود، جایگزین فرماندار فقید شهرستان مراغه «امین امینیان» می شود که روز شنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت.

ظفر محمدی متولد سال ۱۳۴۲ در شهر میاندوآب است که فرمانداری ماکو و سلماس در آذربایجان غربی، کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت کشور، شهرداری میاندوآب و مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی را در کارنامه فعالیت های خود دارد.

مرحوم «امین امینیان»، فرماندار شهرستان ویژه مراغه در آذربایجان شرقی عصر روز شنبه پس از برگزاری جلسه و در منزل خود به علت ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی ۲۵ آذر ماه سال گذشته به عنوان فرماندار مراغه از سوی وزیر کشور منصوب و معرفی شده بود.

شهرستان مراغه متشکل از ۲ بخش مرکزی و سراجو به عنوان دومین شهرستان بزرگ آذربایجان‌شرقی با جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر در دامنه جنوبی کوه سهند و در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد.

انتهای پیام/